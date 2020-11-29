عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 30 % عروض الجمعة البيضاء ولمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تأسست الشركة عام 1978، وهي شركة سعودية يعمل بها أكثر من 30 ألف موظف، ويوجد بالمملكة اكثر من 400 هايبر وسوبر ماركت يحمل شعار بنده، وقد حصلت سلسلة بنده على جوائز عديدة منها جائزة أفضل 100 علامة تجارية رواجا بالسعودية عام 2013، وفي عام 2017 حصلت على المركز العاشر كأغلى علامة تجارية بالسعودية والمركز الأول كأكثر العلامات التجارية تأثير، وأكثر ما يميز بنده هو منتجاتها التي تباع فقط في أسواقها وتحمل علامتها التجارية. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على الأدوات والأجهزة المنزلية حتى الثلاثاء 1 ديسمبر 2020: تخفيضات بنده على مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي + غلاية كهربائية ارايتي ب 149 ريال سعودي بدلاً من 418 ريال سعودي.

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