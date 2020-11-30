نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على متحف مدام توسو حيث تلتقي بالمشاهير في تماثيل من الشمع أبهرت العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر متحف مدام توسو واحدا من أشهر متاحف الشمع في العالم أجمع، و قد سمى بهذا الاسم نسبة الى مؤسسته مدام توسو، يوجد فرعه الأساسي و الرئيسي في العاصمة البريطانية ” لندن”، إضافة الى سبعه فروع أخرى في مختلف انحاء العالم المختلفة، مثل أمستردام، لاس فيجاس، نيويورك، هونج كونج، لكن يظل فرع لندن هو أشهرهم على الإطلاق، واليوم نتحدث عن مدام توسو و هل هي شخصية حقيقية و أهم المعلومات حول هذه المرأة التي جعلت لقاء المشاهير من شتى أنحاء العالم هو أمر سهل أمام الجمهور، من خلال السطور التالية وصور لأهم المشاهير الذين يضمهم متحف مدام توسو .

تعرف على متحف مدام توسو حيث تلتقي بالمشاهير في تماثيل من الشمع أبهرت العالم

بداية فقد أحبت و عشقت مدام توسو فن التعامل بالشمع من الدكتور كورتيز، والذي كانت والدتها تعمل لديه، وللعلم فهذا الطبيب هو صاحب أقدم تمثال شمع في العالم ، حيث كان يستخدم الشمع في علم التشريح حتى قام بصناعة تماثيل من الشمع و تخرج من يديه تحفة فنية أطلق عليها اسم ” الجمال النائم”، و هو تمثال يمثل مدام دور باري و هي نائمة، و قد تم عمل هذه التحفة الفنية في عام 1765.

ومرة أخرى نعود في حديثنا إلى مدام توسو، و التي يرجع لقبها إلى زوجها فرانسوا توسو ،و هي ولدت في فرنسا خلال عام 1761 م، و قد قامت بنحت أول تمثال شمع لها عندما كانت في عمر 16 للفيلسوف فولتير، و هنا ذاع صيتها و قامت بالفعل بعمل عدة تماثيل لعدة مشاهير.

وبعد الثورة الفرنسية و ما شهدته البلاد من المشاكل السياسية، اختارت مدام توسو أن تقيم في لندن ، و تقيم أو ل متحف شمع حاص بها في شارع بيكر في لندن، ثم تعمل بعد ذلك على تطوير موهبتها و انطلقت لتقيم متاحف الشمع الخاصة بها واحدا بعد الآخر، لتجمع فيه أهم التماثيل لأكثر الشخصيات شهرة في متخلف أنحاء العالم و مختلف المجالات أيضا .

من أهم ما يلاحظ في متحف مدام توسو هو كيفية جمعها للتماثيل الخاصة بالعائلة المالكة دون تمثال الأميرة ديانا

كما يتضمن متحف مدام توسو ممر مرعب يتسبب في فزع زوار المتحف بشكل دائم ، و هو يحكي عن الفترة أثناء الثورة الفرنسية و ما فيها من تعذيب و أساليب الإعدام المختلفة في هذا الوقت و التي تخلو من الرحمة .

صورة توضح كيف يداعب الفنان الهندي شاروخان تمثاله الشمعي، الذي يوجد في متحف مدام توسو ، و تبلغ تكلفته ما يزيد عن 200 الف دولار أمريكي .

صورة توضح تمثال الملاكم العالمي محمد على كلاي في متحف مدام توسو

صورة توضح تمثال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين و الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في متحف مدام توسو

صورة توضح تمثال الفنان الهندي اميتاب باتشان في متحف مدام توسو، و قد تم صناعته في عام 2001 و تكلف في ذلك الوقت حوالى 30 الف دولار .

و على الرغم من وفاة مدام توسو عند بلوغها 88 عاما، إلا أن أبناءها و أحفادها قد عملوا على استكمال مسيرتها الفنية، وقام حفيدها راندال في افتتاح متحف الشمع في موقعه الحالي خلال عام 1884 .

محمد صلاح في متحف مدام توسو

و قد تم الإعلان عن أن نجم المنتخب المصري و نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، سيكون ليس فقط أول لاعب عربي في التاريخ يتم تجسيد تمثال من الشمع له في متحف مدام توسو، لكنه أيضا أول شخص عربي سيكون له تمثال شمع في هذا المتحف الشهير، حيث لا يوجد عرب في هذا المتحف القابع في العاصمة الانجليزية، و هو ثالث لاعب يتم تجسيد تمثاله الشمعي في هذا المتحف ، حيث سبقه من قبل كلا من رونالدو و بيكهام .

وقد قام الخبراء في المتحف بالفعل في أخذ قياسات اللاعب المصري، في شهر يناير 2020م ،حيث يتكلف التمثال 150 ألف جنيه استرليني.

من ناحية أخرى فقد أكد اللاعب الدولي محمد صلاح عن سعادته البالغة، لهذه الخطوة الهامة و أنه على استعداد تام للعمل مع خبراء متحف مدام توسو « Madame Tussauds».