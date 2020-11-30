اجدد عروض هايبر بنده وخصومات وتخفيضات تصل ل 40 % وحتي نهاية ديسمبر

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تنزيلات على التلِيفزيونات الذكية من كبرى الماركات العالمية، ومنها منتجات من شركة سامسونج الرائدة، وشركة سكاي وورث، وشركة أي تي سي، بأقل الأسعار وأحدث الإصدارات، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده اليوم

عروض وتخفيضات بنده على الشاشات الذكية من سامسونج بهايبر ماركت بنده في الجمعة البيضاء

عروض بنده اليوم تليفزيون ذكي من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 49 بوصة، فول أتش دي ، سعر الجهاز(2.190)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده تليفزيون ذكي من ماركة سامسونج، فائق الوضوح، حجم الشاشة 50 بوصة، سعر الجهاز(2.957)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أقوى عروض السعودية تليفزيون ذكي من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 32 بوصة، عالي الوضوح، سعر الجهاز(985)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

عروض وتخفيضات بنده على الشاشات الذكية من أي تي سي بهايبر ماركت بنده في الجمعة البيضاء:

تخفيضات بنده تليفزيون ذكي من ماركة اى تى سى، حجم الشاشة 55 بوصة، عالي الوضوح، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية تليفزيون ذكي من ماركة اى تى سى، حجم الشاشة 65 بوصة، فائق الوضوح، سعر الجهاز(2573)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تليفزيون ذكي من ماركة اى تى سى، حجم الشاشة 65 بوصة، سعر الجهاز(1559)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده الأخيرة

عروض وتخفيضات بنده على الشاشات الذكية من مختلف الماركات بهايبر ماركت بنده في الجمعة البيضاء: