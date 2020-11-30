اجدد عروض ساكو داخل المملكة العربية السعودية خصم يصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض وتنزيلات ساكو على أطقم الأدوات الخاصة بالشواء أثناء رحلات التخييم أو حفلات الشواء الخارجية، مما يضمن السلامة والأمان لجميع الأفراد، مع العديد من التخفيضات على أجهزة تنقية الهواء بأحدث الموديلات أقوى عروض السعودية.

عروض هايبر ساكو

عروض وتخفيضات ساكو على أطقم أدوات الشواء من هايبر ماركت ساكو في الجمعة البيضاء:

عروض ساكو قفازات مقاومة للحرارة، حتى 662 فهرنهايت، بطانة من القطن، رسغ طويل لحماية أكثر من الحرارة، سعر القطعة(39)ريال سعودي، بدلًا من(49.25)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر عشرة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو طقم أدوات الشواء من ماركة ليفينج أسنت، عدد 16 قطعة، مع حقيبة حمل هدية، سعر العرض(99)ريال سعودي، بدلًا من (116)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(17) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مقلاة للشواء مقاس 28 سنتيمتر، مربعة، مصنوعة من الألومنيوم، اللون أَسود، سعر الوحدة(189)ريال سعودي، بدلًا من(208)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر عشرين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو اليوم

عروض وتخفيضات ساكو على أجهزة تنقية الهواء من هايبر ماركت ساكو في الجمعة البيضاء:

عروض ساكو الأسبوعية جهاز منقي للهواء من ماركة فيليبس، يكفي لغُرفة بمساحة 74.5 متر مربع، سعر الجهاز(525)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو جهاز منقي للهواء من ماركة هوم ميدِكس، مزود ب اثنان من الفلاتر هدية، يكفي لغُرفة بمساحة 109 متر مربع لكل ساعة، سعر الجهاز(599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو عرض جهاز منقي للهواء مع واحد أخر مجانًا، من ماركة فلتِريت، ضمان خمس سنوات، يكفي لغُرفة بمساحة 34 متر مربع، سعر العرض(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

