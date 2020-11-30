أقوى عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة شاشات التِليفزيون الذكية، تُعرض فقط من خلال الموقع الرسمي لاكسترا الخاص بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم هذة الشركات المصنعة شركة سامسونج وشركة ألْ جي أقوى عروض السعودية. عروض اكسترا عروض وتخفيضات من اكسترا على شاشات التِليفزيون الذكي من ماركة سامسونج: عروض اكسترا %40 خصم على تليفزيون ذكي من سامسونج، حجم الشاشة 32 بوصة، عالية الوضوح، اللون أَسود، سعر الجهاز(2899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا %37 خصم على تليفزيون ذكي من سامسونج، حجم الشاشة 24 بوصة، شاشة ليد للألعاب، عالية الدقة 1080*1920، اللون أَسود، سعر الجهاز(438)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات اكسترا %10 خصم على تلفزيون ذكي من سامسونج، حجم الشاشة 24 بوصة، منحني، عالي الدقة، سعر الجهاز(1403)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا على الشاشات عروض وتخفيضات اكسترا على شاشات التِليفزيون الذكية من ألْ جي: عروض اكسترا %31 خصم على تليفزيون ذكي من ألْ جي، حجم الشاشة 22 بوصة، عالية الوضوح، لون أسود، سعر الجهاز(319)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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