عروض مكتبات جرير jarir.com خصومات هائلة وعروض مميزة تصل ل 40%

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عروض جرير الأسبوعية %37 خصم على سامسونج تاب إيه 2019، حجم الشاشة 10.1 بوصة، الجيل الرابع 4جي، مزود بخاصية واي فاي،ذاكرة داخلية 32 جيجابايت ، اللون أسْود، معالج ثماني النواة، سعة الرامات أَثنين جيجابايت، نظام أندرويد، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية خمسة ميجابيكسل، سعر الجهاز(825)ريال سعودي، بدلًا من(1299)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(474)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع أربعين ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

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