نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 40% على الجوال والشاشات ألحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية تأسست شركة جرير عام 1974 والتي كانت معروفة باسم مكتبة جرير، وتعمل الشركة في بيع الجملة والتجزئة، ومن منتجات الشركة ملحقات الكمبيوتر والبرامج، لعب الأطفال، الهواتف المحمولة، الكتب والمنشورات والوسائل التعليمية، أدوات التصوير، صيانة الأدوات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر. عروض جرير الأسبوعية تخفيضات جرير على هواوي بي 40 برو، 256 جيجا، اسود، 3349 ريال سعودي بدلاً من 3829، خصم 13٪ ووفر 480 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض جرير الأسبوعية شاومي، Mi 10T، 128 جيجا، اسود كوزميك، 1799 ريال سعودي شامل الضريبة.

تخفيضات جرير سامسونج جالاكسي زد فولد 2، 256 جيجا، 7999 ريال سعودي شامل الضريبة.

خصومات جرير ابل ايفون 12 برو، 256 جيجا، فضي، 5199 ريال سعودي شامل الضريبة.

تيلو GAMEZ legion L’79031، 512 جيجا، 3999 ريال سعودي شامل الضريبة. تخفيضات مكتبة جرير أفضل عروض مكتبة جرير على أجهزة الراوتر: خصومات جرير على اتش تي سي هوب 5G، راوتر محمول الجيل، 3199 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي، خصم 11٪، وفر 400 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض جرير الأسبوعية هواوي موبايل واي فاي، راوتر محمول الجيل، 1099 ريال سعودي بدلاً من 1309 ريال سعودي، خصم 16٪ وفر 210 ريال سعودي شامل الضريبة .

عروض جرير اليوم تي بي لينك، 11كات 7650 ام راوتر متنقل الجيل، 624 ريال سعودي بدلاً من 735 ريال سعودي، خصم 15٪ وفر 111 ريال سعودي شامل الضريبة.

هواوي موبايل واي فاي برو، راوتر محمول الجيل، 1549 ريال سعودي بدلاً من 1749 ريال سعودي، خصم 11٪، وفر 200 ريال سعودي شامل الضريبة. خصومات جرير على شنط لابتوب تنزيلات جرير اليوم على ديكوتا سبورتس أي، حقيبة ظهر للكمبيوتر، 479 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي، خصم 20٪، وفر 120 ريال سعودي شامل الضريبة.

تارجوس دريفتر، Trek حقيبة كمبيوتر محمول، 396 ريال سعودي بدلاً من 495 ريال سعودي، خصم 20٪، وفر 99 ريال سعودي شامل الضريبة.

توكانو، مودو حقيبة كمبيوتر محمول مناسب، 332 ريال سعودي بدلاً من 415 ريال سعودي، خصم 20٪، وفر 83 ريال سعودي شامل الضريبة.

اتش بي رينيو حقيبة كمبيوتر محمول مناسب، 299 ريال سعودي بدلاً من 379 ريال سعودي، خصم 21٪، وفر 80 ريال سعودي شامل الضريبة. عروض جرير على الطابعات والماسحات الضوئية تخفيضات جرير على اتش بي X تانجو 3DP65B، الوان، طابعة نافثة للحبر، 399 ريال سعودي بدلاً من 779ريال سعودي، خصم 49٪، وفر 380 ريال سعودي شامل الضريبة.

إبسون EcoTank M3170, مسح ضوئي وطابعة، 1304 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي، خصم 13٪ وفر 195 ريال سعودي شامل الضريبة.

كانون PIXMA G6040, مسح ضوئي وطابعة، 749 ريال سعودي بدلاً من 869 ريال سعودي، خصم 14٪ وفر 120 ريال سعودي شامل الضريبة.

اتش بي Officejet Pro 8023 All-in-One, مسح، 589 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال سعودي، خصم 11٪ وفر 70 ريال سعودي شامل الضريبة. X إقرأ أيضاً: عروض العثيم الأسبوعية خصومات على الجوال والشاشات تصل ل 50%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 40% على الجوال والشاشات ألحق العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.