عروض ساكو الأسبوعية من 1 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر خصومات نهاية العام تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية تأسست شركة ساكو السعودية عام 1985،وهي تعمل في تجارة الجملة والتجزئة فى لوازم السباكة وتمديدات المياه، لوازم وعدد وآلات الزراعة المنزلية، عدد البناء والديكور، الأدوات المنزلية والمكتبة، الأدوات الكهربائية والرياضة، يبلغ إجمالي المعروضات في اي معرض ساكو أكثر من 45 ألف منتج يلبي كافة احتياجات المستهلك السعودي موزعة على 20 معرض في 12 مدينة بالسعودية. عروض ساكو السعودية تخفيضات ساكو على شواية فحم قابلة للطي ب 169 ريال سعودي بدلاً من 279 ريال سعودي.

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