نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 50% على الجوال والشاشات ألحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية هي شركة سعودية، تحتل المركز الثاني كونها من أكبر الأسواق بالمملكة، وتأتي في المرتبة ال50 باعتبارها من اقوي 100 شركة بالسعودية، وهي تعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الاستهلاكية والغذائية بالإضافة للاستثمار العقاري وتشغيل وإدارة المراكز الترفيهية. عروض العثيم الاثنين عروض العثيم على أسعار الهواتف حتى الثلاثاء 1 ديسمبر 2020: تخفيضات العثيم على هاتف هونر 9اكس لايت، 128 جيجا، ازرق اللون، 739 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين هاتف تكنو كي اي، 32 جيجا، ابيض اللون، 355 ريال سعودي.

خصومات العثيم تابلت داتا زون، 8جيجا، اسود اللون، 205 ريال سعودي.

هاتف سامسونج اي 51، 128 جيجا، 910 ريال سعودي.

تابلت جي تايد جي 25، 16 جيجا، 215 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم عروض العثيم على الادوات والاجهزة المنزلية حتى الثلاثاء 1 ديسمبر 2020: خصومات العثيم على طقم صدور بلاكستون 6 قطع ب 115 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين قدرهم واي ماربل طقم 8 حبة ب149 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم كرسي بلاستيك مرتفع ب 22.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم مطحنة قهوة اي تي سي ب 59 ريال سعودي.

شاشة اور ال اي دي 40 بوصة ب 529 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بانيكس ب 179ريال سعودي.

ريسفر الفا جولد ديجيتال ب 69 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض جرير في الجمعة البيضاء تحطم الأسعار عرض لمدة ساعات أو حتي نفاذ الكمية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 50% على الجوال والشاشات ألحق العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.