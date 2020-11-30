عروض إكسترا السعودية للأدوات المنزلية خصم يصل ل 40% لمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض إكسترا السعودية هي شركة سعودية تأسست عام 2003، أساس عملها هي تجارة تجزئة الإلكترونيات مثل الكاميرات والهواتف المحمولة، بجانب الأجهزة المنزلية، يبلغ فروعها 42 فرع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين، يحرص موقع إكسترا على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلك السعودي. عروض إكسترا السعودية تنزيلات وخصومات على أجهزة التكييف: تخفيضات اكسترا على هاير نيبولا مكيف جداري 18000وحدة، بارد فقط، خصم 28٪، ادفع( 1.849) ريال سعودي بدلًا من (2.549) ريال سعودي ووفر 700 ريال، من مميزاته توفير الطاقة، تحكم بتبريد الهواء، مستوى كفاءة الطاقة 9 ، إمكانية تعديل سرعة المروحة، ضمان لمدة عامين، مع إمكانية التقسيط مع تسهيل للتمويل على 36 شهر فقط ادفع 89 ريال سعودي .

عروض اكسترا الأسبوعية هاير نيبولا مكيف جداري، 22000 وحدة، بارد وساخن، خصم 29٪، أدفع 2399 ريال سعودي بدلاً من 3399 ووفر 1000 ريال سعودي، ممن مميزاته توفير بالطاقة، تحكم بتبريد الهواء، مستوى كفاءة الطاقة د، إمكانية تعديل سرعة المروحة، ضمان لمدة عامين، مع إمكانية التقسيط مع تساهيل للتمويل على 36 شهر فقط ادفع 115 ريال سعودي. خصومات اكسترا على التابلت تنزيلات وخصومات اكسترا على التابلت: تخفيضات اكسترا على سامسونج جالاكسي تاب إيه 8.0 2019، 8 بوصة 4 جي واي فاي، 32 جيجا أسود، خصم 18.59٪،أدفع 569 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي ووفر 130 ريال، مع امكانية التقسيط ادفع 28 على 36 شهر.

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