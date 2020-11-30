نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق الذهب وأهمية الذهب خلال فترة تراجع قيمة العملات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوق الذهب هو سوق هام للغاية لدي الكثير من الأشخاص في مختلف الدول ويهتمون بجميع التفاصيل المتعلقة به بشكل يومي خاصة العاملين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ويعد الذهب من أهم طرق الاقتصاد والاستثمار وأشهرها خاصة مع ارتفاع سعر الذهب في الفترة الأخيرة فهو أصبح لدية قيمة كبيرة جداً خاصة بعد ندرة استخراج معدن الذهب من باطن الأرض مما أدى إلى ارتفاع سعر جرام الذهب وأيضا وجود صعوبة كبيرة في استخراج معادن الذهاب من باطن الأرض.

سوق الذهب

على الرغم من تراجع كميات الذهاب في سوق الذهب خلال السنوات الماضية ولكن ارتفعت نسبة شراءه بشكل كبير خلال العشرة أعوام الأخيرة، ومع زيادة الطلب وزيادة قيمة جرام الذهب بشكل كبير للغاية في السنوات الأخيرة دفع هذا الأمر عدد كبير من المستثمرين في استثمار الذهب في سوق الذهب، وهو ما نتحدث عنه في هذا الموضوع ونعرض لكم كافة التفاصيل عن بورصة الذهب خلال السنوات الأخيرة والتطور الكبير الذي شهده بعد زيادة الطلب على الذهب.

إن الاستثمار في بورصة الذهب والبحث عن المكسب من وراء هذا الأمر يتطلب من المستثمر دراسة دقيقة جداً لأحول السوق ونسبة الطلب على الذهب أولا، ومعرفة مؤشر أسعار جرام الذهب في الأسواق خاصة وأن سعر الذهب متغير بشكل مستمر وأيضا حساب المكسب الناتج عن هذا الاستثمار وحجم الخسائر التي قد تقع على المستثمر خاصة وأن مؤشرات الذهب في الأسواق تراجعت بشكل كبير عن السنوات الماضية، وشهدت البوصة في السنوات الأخيرة تراجع كبير بلغ نسبة 38% من سعر الذهب ولكن على الرغم من ذلك مازال سعر جرام الذهب مرتفع وعلي حسب الإحصائيات العالمية فإن سعر الذهاب في سوق الذهب تراجع بنسب قليلة جداً.

أهمية الذهب مقابل تراجع العملات

حرب العملات هي حرب مستمرة لسنوات طويلة فمازلت حرب العملات بين أكبر دول العالم مستمرة على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول أوروبا الكبرى مثل أستراليا واليابان حيث تشهد عملات هذه الدول ارتفاع مستمر وهناك العديد من البنوك الأوروبية التي تتبع سياسة وقوع الضرر علي عملات بعض الدول الكبرى الأخرى على سبيل المثال فإن البنك الفيدرالي يتساهل بشكل ملحوظ للغاية في وقع الضرر علي عملة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عملة سويسرا التي تنخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهذا يوضح قوة حرب العملات بين دول أوروبا الكبرى.

تؤدي الكثير من البنوك إلى وقوع الضرر علي عملة بعض البلاد الكبرى مثل البنك المركزي في إنجلترا فهو يساهم بشكل كبير في وقوع الضرر علي عملة إنجلترا والكثير من الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من مشكلة حرب العملات التي لا تنتهي في السنوات الأخيرة والتي ستستمر دائما بين كبار الدول حول العالم، ولكن في النهاية بالتأكيد تسعى كل دول للصعود بالقيمة الخاصة بالعملة الخاصة بها لتصبح من العملات الرائدة والتي تستخدم في التداول بشكل أكبر.

توقعات أسعار الذهب في سوق الذهب السنوات المقبلة

في سوق الذهب يتغير سعر الذهب بشكل مستمر وتختلف يوما عن يوم، ولكن بالنسبة لتوقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة وخلال السنوات المقبلة وعلي حسب توقعات البنوك المركزية فإن سعر الذهب لن يظل يرتفع وسوف تتوقف موجة الارتفاع هذه بعد مدة قصيرة ويعود سعر الذهب مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل الارتفاع المفاجئ الذي ظهر على سعر جرام الذهب على الفترة الماضية، ومع ذلك فإن الاستثمار في بورصة الذهب سيظل أحد أفضل واهم طرق التداول حول العالم.