نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو كنتاكي وكيفية طلب وجبات كنتاكي أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن أسعار منيو كنتاكي وكيفية طلب وجبات كنتاكي أونلاين، يعتبر مطعم كنتاكي من أبرز مطاعم تقديم الدجاج المقرمش بالمملكة مثل مطعم البيك ومطعم هرفي، يمتاز بالتتبيلة الأمريكية المتميزة للدجاج كما أنه يقدم الكثير من الوجبات السريعة والوجبات الجانبية المميزة وإليك أسعار منيو كنتاكي بالتفصيل. عروض و أسعار منيو كنتاكي بالتفصيل وجبة سوبر باكت 21 قطعة ماكس ( 21 قطعة دجاج – 5 قطع ستربس -2 بطاطا حجم عائلي -2 كول سلو حجم عائلي -بيبسي 2.5 لتر ) 145 ريال بدلًا من 170 ريال.

وجبة سوبر باكت 15 قطعة ( 15 قطعة دجاج + 5 قطع كرسبي + بطاطا حجم عائلي + كول سلو + بيبسي ) 119 ريال بدلًا من 144 ريال.

وجبة سوبر باكت ( 9 قطع دجاج + 5 قطع كرسبي + بطاطا حجم عائلي + كول سلو حجم عائلي + بيبسي ) 84 ريال بدلًا من 109 ريال.

سوبر ميجا دبل ( 12 قطعة دجاج + بطاطا ) 54 ريال بدلًا من 89 ريال.

وجبة سوبر دينر مكس (4 قطع دجاج مع بطاطا وكول سلو وقطعة خبز ومشروب) 31.50 ريال.

وجبة كنتاكي باكت ( 21 قطعة دجاج + 2كول سلو حجم عائلي + 2 بطاطس حجم عائلي + 10 خبز +مشروب 2.50 لتر) 135 ريال. الوجبات والطلبات الإضافية: صوص 2.50 ريال.

كول سلو 14 ريال.

قطعة دجاج حار 7 ريال

بطاطس عائلي 13.50 ريال.

ريزو 11 ريال.

بوب كون الدجاج 17 ريال.

مشروب غازي 4.50 ريال.

ريزو الروبيان 13 ريال.

كيك الشكولاتة 11 ريال

بطاطا 11 ريال

قطعة دجاج عادي 7 ريال

حبات الذرة 6 ريال

كوكيز الشكولاتة 5.50 ريال

عصير برتقال 10 ريال

مياه 2.50 ريال. الوجبات لشخص واحد من كنتاكي عرض دبل تويستر ( 2 ساندوتش تويستر من اختيارك + بطاطا + مشروب ) 23 ريال.

سوبريم ميل (زنجر أو فيليه ساندويش + بطاطا + بيبسي ) 28 ريال.

سوبريم تويست (زنجر أو فيليه سوبريم ساندويش + بطاطا + بيبسي ) 27 ريال.

سوبريم بوكس (زنجر أو فيليه سوبريم ساندويش + بطاطا + بيبسي + قطعة دجاج + كول سلو ) 31 ريال.

دبل راب كومبو 30 ريال

دبل راب بوكس 32 ريال

فايري تويستر بوكس 27 ريال

وجبة فايري تويستر 23 ريال

ساندوتش فايري تويستر 12 ريال.

سوبر دينر 31.50 ريال

وجبة دينر كريسبي ستريبس 27.50 ريال

مايتي زنجر بوكس 34 ريال.

تويستر 22 ريال

بوكس ماستر 29.50 ريال

دينر ميل 28 ريال

تويستر بوكس دجاج 26 ريال

زنجر 28 ريال

زنجر الروبيان بوكس 38 ريال

زنجر بوكس كومبو 32 ريال

تشيكن فيليه 28 ريال

بيج فيلر 29.50 ريال

زنجر سوبريم الروبيان 27 ريال. كيفية الطلب من كنتاكي أونلاين قم بزيارة موقع كنتاكي السعودية.

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وانتظر الطلب. X إقرأ أيضاً: أسعار منيو البيك عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء تصل لـ 30%

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