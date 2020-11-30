عروض وتخفيضات اكسترا خصومات حتى 40%

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عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، عروض وتخفيضات على المواد والأفران الكهربائية المميزة من شركة ويرلبول، تجدونها بخصومات ضخمة على الموقع الرسمي لأسواق اكسترا الخاص بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة للعديد من العروض على منتجات إلكترونية متنوعة. عروض وتخفيضات اكسترا %84 خصم من شركة هاَيبن علي غطاء خلفي شفاف متوافق مع هاتف هواوي بي 30، سعر الوحدة(19)ريال سعودي، بدلاً من(119)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %60 خصم، على غطاء جلد ورقي متوافق مع هاتف أيفون إكس إس ماكس، اللون وردي، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، بدلاً من(371)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا الشهرية اقوى تخفيضات اكسترا الشهرية %60 خصم من شركة سبيجن على غطاء متوافق مع هاتف أيفون إكس آر، اللون أسود، سعر الجهاز(36)ريال سعودي، بدلاً من(89)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %60 خصم من شركة سبِيجن على غطاء متوافق مع هاتف سامسونج إسْ10، اللون أسْود ، سعر الجهاز(40)ريال سعودي، بدلاً من(99)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وتنزيلات اكسترا عروض وتنزيلات اكسترا على اكسسوارات الجوالات الذكية من اكسترا في الجمعة البيضاء %23 خصم من شركة ويرلبول على فرن كهربائي داخلي، مقاس 90 سنتيمتر، سعة 84 لتر، إنوكس، سعر الجهاز(4099)ريال سعودي، بدلاً من(5299)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(1200)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %17 خصم من شركة ويرلبول على موقد مسطح مزود بأثنْين من الشعلة الكهربائية ، سعر الجهاز(619)ريال سعودي، بدلاً من(749)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(130)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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