عروض أسواق العثيم اقوى العروض واعلي الخصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الكبرى، عروض نهاية العام من أسواق عبد الله العثيم مازالت مستمرة حتى الآن فأغتنم الفرصة الأن ولا تدعها تفوتك، تابع معنا أولاً بأول أجدد وأحدث العروض لتوفر أكثر فأنت الأحق بالفرق. عروض أسواق العثيم عروض أسواق العثيم علي المشروبات والحلويات بيبسي بلاستيك 1 لتر 8.95 ريال سعودي سعر 2 حبة. مياه أكوافينا 6×1.5 لتر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8 ريال سعودي. مياه أكوافينا 48× 200 مل 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.57 ريال سعودي. بيبسي علب 24× 325 مل 53.95 ريال سعودي. مياه أكوافينا 30× 330 مل 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.09 ريال سعودي. كرواسون فراولة 5+1 مجانا 5.75 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم خصومات أسواق العثيم فطيرة الشاي 5+1 مجانا 5.75 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي. حلا جوز الهند والكريز علبة 9.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي. زود معمول بر تمر بدون سكر علبة 7.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي. أولكر بسكويت شاي وماري 80 جرام/ سمسم 82 جرام 9.95 ريال سعودي. شكولاتة بست ميني مشكلة 27.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم تخفيضات أسواق العثيم شكولاتة باونتي، توبيكس، سنيكرز 150 جرام 9.50 ريال سعودي بدلاًمن 13.75 ريال سعودي . شكولاتة جالكسي حليب ناعمة 225 مل/ بندق ميني 225 جرام 14.75 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال سعودي. شكولاتة جلاكسي جواهر 650 جرام 48.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي. شكولاتة جلاكسي جواهر 900 جرام 57.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي. بسكوت شاي ديمة 12×150 جرام 15.50 ريال سعودي بدلاً من 20.65 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: خصومات اكسترا أُسرع حتى لا تفوتك الفرصة لشراء جميع احتياجاتك

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