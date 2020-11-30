خصومات الدانوب الأسبوعية علي الأجهزة المنزلية تخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة خصومات الدانوب الأسبوعية، عادة ما تقوم الدانوب بعمل أضخم الخصومات بفروعها حول المملكة العربية السعودية على أغلب المنتجات لتزيد من فرصة الطلب على منتجاتها التي تعتبر من أعلى المنتجات حيث أنها ذات علامات تجارية مميزة. خصومات الدانوب الأسبوعية خصومات الدانوب بالسون محضرة طعام 800 وات 149.95 ريال سعودي. كليكون ماكينة حلاقة 5 في 1 29 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال سعودي. توشيبا سماعة أذن لاسلكية 29 ريال سعودي بدلاً من 54 ريال سعودي. اريتي قطاعه خضار 289 ريال سعودي. عروض الدانوب علي الإلكترونيات عروض الدانوب اريتي مكنسة كهربائية 119.95 ريال سعودي. امبيريال سخان ساندويتش 87 ريال سعودي. كينوود مكواة بخار 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال سعودي. بيور باور ماكينة حلاقة 6 في 1 للرجال 23 ريال سعودي. توشيبا سماعة بلوتوث 69 ريال سعودي بدلاً من 108 ريال سعودي. تخفيضات الدانوب الأسبوعية كيليكون خلاط متعدد الاستخدام 4 في 1 89 ريال سعودي بدلاً من 152 ريال سعودي. كينوود محمصة الخبز 900 وات 139 ريال سعودي. امبيريال حفارة خضار 89 ريال سعودي. بيبي ليس ملمس الشعر 129 ريال سعودي. خصومات الدانوب اليومية خصومات الدانوب اليومية كينوود محضرة الطعام 139 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي. كينوود سخان ساندويتش 125 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال سعودي. نوتو لايف، كبيل 3 في 1 أسود 1 متر 19 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي. اي تي سي سخان كهربائي 31.95 ريال سعودي لوجيتيك فارة كمبيوتر سلكي 31.95 ريال سعودي. تنزيلات الدانوب تنزيلات الدانوب ريفير سونغ سوار اللياقة أسود 79 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال سعودي اي تي سي ميزان رقمي 75 ريال سعودي بدلاً من 90.75 ريال سعودي. كليكون خلاط 2 في 1 350 وات 76 ريال سعودي. كينوود خلاط 2 لتر مع 2 مطحنة 400 وات 163 ريال سعودي. امبيريال ماكينة لحلاقة شعر الجسم 49 ريال سعودي.

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