عروض مكتبة جرير اكبر الخصومات بمناسبة قرب انتهاء العام تصل لـ 51%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير وأحدث عروض الشاشات، كتبة جرير تقدم لكم أحدث المنتجات التي وصلت حديثاً، خصومات هائلة تصل إلى 51%، وفر أموالك وبادر بالشراء من مكتبة جرير، الأفضل دوماً، وينتظرها العملاء في مختلف الفروع نظرًا للعروض المميزة والجودة العالية لمنتجاتها فتابعونا. عروض مكتبة جرير عروض الشاشات الجديدة من مكتبة جرير: شاشة سامسونج TU ،7000، مقاس 75 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، تلفاز ذكي، اللون أسود دقيق، فقط بسعر 4999 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة، ونسبة خصم 44%، ما يعادل 4000 ريال سعودي، في عرض مميز جداً. شاشة هاير K6600UGA، مقاس 65 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون ذكي، اللون اسود، فقط بسعر 2149 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة، مع نسبة خصم 48%، ما يساوي 1980 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير تخفيضات مكتبة جرير شاشة هاير K6600UGA، مقاس 58 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون ذكي، اللون اسود، بسعر 1499 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة، مع نسبة خصم كبرى تصل إلى 51 %، ما يساوي مبلغ 1550 ريال سعودي. شاشة هاير K6600UGA، مقاس 50 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون سمارت، اللون اسود، فقط بسعر 1199 ريال سعودي‏ شامل قيمة الضريبة، وخصم يصل إلى 44%، ما يساوي مبلغ 950 ريال سعودي. شاشة سكاي وورث 65SUC9300، مقاس 65 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، تلفاز ذكي، اللون فضي، بسعر 2599 ريال سعودي فقط، شامل قيمة الضريبة. خصومات مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير شاشة سكاي وورث 50SUC9300، مقاس 50 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، تلفزيون سمارت، اللون فضي، فقط بسعر 1399 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة. شاشة سكاي وورث 55SUC9300، مقاس 55 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، تلفزيون ذكي، اللون فضي، بسعر 1649 ريال سعودي فقط، شامل قيمة الضريبة. شاشة سكاي وورث 50SUC8300، مقاس 50 بوصة، دقة الشاشة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، تلفزيون سمارت، اللون اسود، فقط بسعر 1199 ريال سعودي فقط، يشمل قيمة الضريبة.

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