عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 40% على الجوال والشاشات ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية عروض مكتبات جرير مستمرة على باقة من التلِيفزيونات والشاشات الذكية، من مختلف الماركات الرائدة وبأقل الأسعار وأنسبها، العديد من العروض على نظارات الثري دي المتميزة، وغيرها من المنتجات والأجهزة، في أيام الجمعة البيضاء أقوى عروض السعودية.

عروض جرير الأسبوعية

عروض وتنزيلات جرير نهاية العام على التلفزيونات الذكية من مكتبات جرير:

تخفيضات جرير على تليِفزيون ذكي من ماركة ال جي، رقم الموديل 65UN7340PVC، حجم الشاشة 65 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(2899)ريال سعودي، بدلاً من (6199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية تلِيفزيون ذكي من ماركة ال جي، رقم الموديل 50UN7340PVC، حجم الشاشة 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(1799)ريال سعودي، بدلاً من(3599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير الأسبوعية

خصومات وتخفيضات جرير نهاية العام على نظارات الثري دي من مكتبات جرير:

تنزيلات جرير اليوم نظارة ثري دي من ماركة أتْش تي سي فايف، Cosmos: Elite HMD، اللون أسْود، سعر الجهاز(2849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية نظارة ثري دي من ماركة اتش تي سي فايف برو،اللون أَسود، سعر الجهاز(3619)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير نظارة ثري دي من ماركة ميلكو Gofove VR ،اللون أسْود ، سعر الجهاز(29)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير نظارة ثري دي من ماركة ميلكو في آر سولير مع ساتالايت، اللون أسْود ، سعر الجهاز(90)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير اليوم نظارة ثري دي من ماركة نون في آر، اللون أسْود، سعر الجهاز(9)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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