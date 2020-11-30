نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمز ترويجي لهوم بوكس يمنحك تخفيضات هائلة قسمية هوم بوكس Home Box في المقال التالي

عمر شويل - جدة رمز ترويجي لهوم بوكس يمنحك تخفيضات هائلة، نكشف اليوم عن أحدث كوبونات خصم هوم بوكس والتي يقدمها المتجر بشكل مستمر على مدار العام، حيث يمكنك التسوق أون لاين بأسعار معقولة لمنتجات المفروشات والأثاث وغيرها من المستلزمات المنزلية، وعبر استخدام قسيمة هوم بوكس تستطيع الحصول على خصومات وعروض دائمة من المتجر، ومن المعروف أن Home Box يقدم خدماته في السعودية والإمارات والبحرين عبر أكثر من 30 فرع للمتجر، وفي إطار متابعتنا المستمرة لآخر عروض وتخفيضات هوم بوكس، فقد أتينا إليكم اليوم بأحدث كوبونات هوم بوكس على هيئة رمز ترويجي لهوم بوكس يتم إدخاله في سلة المشتريات للحصول على الخصم.

رمز ترويجي لهوم بوكس

يتميز متجر هوم بوكس بالعديد من المميزات سواء في نوعية وجودة المنتجات أو التخفيضات والعروض المستمرة، وتتنوع أقسام Home Box ما بين قسم الأثاث والمعيشة والمطبخ وغرف النوم وغيرها من المنتجات والمستلزمات المنزلية، وكذلك يتميز المتجر برسوم الشحن الرخيصة وطرق الدفع المتعددة، مع توفير إمكانية الدفع عند الاستلام وإمكانية تحديد يوم الاستلام أيضا، كما يوفر المتجر سرعة الشحن ويقوم بإيصال المنتج للعميل في خلال يومين فقط، بالاضافة بالطبع إلى كوبونات خصم هوم بوكس التي تمكنك من الحصول على خصومات مباشرة.

قسيمة هوم بوكس كوبونات خصم Home Box

تعددت كوبونات خصم هوم بوكس بمناسبة نهاية عام 2020، وسوف نعرض عليكم مجموعة من أكواد خصم هوم بوكس السارية حتى 31 ديسمبر 2020 وهي كالتالي:

إذا قمت بشراء منتجات بقيمة 1000 ريال أو أكثر قم بإدخال رمز ترويجي لهوم بوكس HBWW5 في صندوق كود الخصم في صفحة سلة المشتريات، واحصل على خصم 40٪ + 5٪ إضافية على فئات مختارة مثل الأدوات المنزلية ومستلزمات غرفة النوم و الأثاث.

HBWW5 في صندوق كود الخصم في صفحة سلة المشتريات، واحصل على خصم 40٪ + 5٪ إضافية على فئات مختارة مثل الأدوات المنزلية ومستلزمات غرفة النوم و الأثاث. قم بإدخال قسيمة هوم بوكس HBWW5 في صندوق كود الخصم في صفحة سلة المشتريات، واحصل على خصم 5% على كافة منتجات هوم بوكس.

HBWW5 في صندوق كود الخصم في صفحة سلة المشتريات، واحصل على خصم 5% على كافة منتجات هوم بوكس. قم بإدخال قسيمة هوم بوكس APPXTRA5 5% ، واحصل على خصم 5% على كافة المشتريات من خلال تطبيق Home Box

APPXTRA5 5% ، واحصل على خصم 5% على كافة المشتريات من خلال تطبيق Home Box عند إدخال رمز ترويجي لهوم بوكس HBWW5، يمكنك الحصول على خصم 500 ريال عند التسوق بقيمة 2500 ريال أو أكثر، أو تسوق بقيمة 1500 ريال أو أكثر و أحصل على 20% تخفيض إضافي، أو 30% توفير إضافي عند الشراء بحد أدنى 3500 ريال من Home Box.

خطوات الشراء أون لاين من هوم بوكس

تستطيع التمتع بالعروض والخصومات التي يقدمها متجر هوم بوكس بشكل مستمر، ويمكنك التسوق أون لاين والشراء من هوم بوكس من خلال اتباع الخطوات التالية :

في البداية تقوم بالتوجه إلى الموقع الرسمي للمتجر أو الدخول إلى تطبيق Home Box للهواتف الذكية، وانشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالمتجر. الخطوة الثانية هي تحديد دولتك أو المنطقة التي ترغب بالشحن إليها المنتج الذي قمت بشرائه. بعد ذلك قم بتحديد المنتج الذي تريد شرائه وقم بإضافته إلى سلة المشتريات. من صفحة سلة المشتريات قم باختيار وسيلة الدفع وعنوان الشحن، ولا تنسى إدخال رمز ترويجي لهوم بوكس حتى تحصل على خصم مميز.