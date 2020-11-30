عروض ساكو الأسبوعية خصم من 10 ل 50% على جميع المنتجات وحتي نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو نهاية العام عروض ساكو مستمرة على جميع المنتجات والأجهزة المميزة، سواء الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، ذات الأحجام الكبيرة أو الصغيرة، فقط وحصريًا بأنسب الأسعار وأرقى الموديلات من هايبر ماركت ساكو في أيام الجمعة البيضاء.

عروض ساكو الأسبوعية

عروض وتنزيلات ساكو نهاية العام من هايبر ماركت ساكو على أنواع الحطب:

عروض ساكو على حطب من ماركة جوين، سعة عشرين لتر، يدوم لمدة أطول، عديم الرائحة والدخان والفرقعة، منتج سعودي عالي الجودة، سعر الوحدة(39)ريال سعودي، بدلاً من(43.75)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر أربعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية حطب من ماركة جوين، سعة أربعين لتر، يدوم لمدة أطول، عديم الرائحة والدخان والفرقعة، منتج سعودي عالي الجودة، سعر الوحدة(69)ريال سعودي، بدلاً من(75.75)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر ستة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو على لعب الأطفال

خصومات وتخفيضات ساكو نهاية العام على ألعاب الأطفال من هايبر ماركت ساكو:

تنزيلات ساكو على سكوتر دريفت، 36 فولت، باور 350 واط، سعر الجهاز(669)ريال سعودي، بدلاً من(829)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر (160)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

منصة قفز للأطفال، مقاس 174*174*112 سنتيمتر، من إنتكس، سعر الجهاز(229)ريال سعودي، بدلاً من(284.50)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(55.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية دراجة هوائية للأولاد وللبنات ، مقاس 12 بوصة، سعر الجهاز(259)ريال سعودي،بدلاً من(339.25) ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(80.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

دراجة هوائية للأولاد وللبنات ، مقاس 12 بوصة، سعر الجهاز(259)ريال سعودي،بدلاً من(339.25) ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(80.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيضات ساكو حاسبة بلوت مع البطاقات، سعر الوحدة(69)ريال سعودي، بدلاً من(101.75)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(32.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أقوى عروض السعودية

قامت ساكو بعمل اقوى الخصومات والعروض على جميع المنتجات وحتي نهاية العام ولكي تتمكن من مشاهدة العروض يمكنك الذهاب الي اقرب فرع من فروع سلسلة محلات ساكو أو الدخول على الموقع الرسمي لساكو والأستمتاع بأقوي العروض والتخفيضات اليوم.