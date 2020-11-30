عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60 % على جميع منتجات العثيم تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين أسواق عبد الله العثيم تلبي دائماً احتياجات عملائها من خلال عروضها المستمرة وعروض هذا الأسبوع لا تقاوم من العثيم تقدم العثيم عروض كثيرة منها عروض على الخضروات والفواكه وعلى المشتريات بالجملة وعلى احتياجات الأطفال وذلك بجانب العروض الخاصة على كافة المنتجات كما تقدم سلسل هايبر العثيم أقوى عروض السعودية.

عروض العثيم الاثنين

عروض العثيم على كل ما يحتاج إليه الطفل:

خصومات العثيم الأسبوعية على حليب نيدو بريبايو مقوى 900 جرام 56.96 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين مناديل كلنيكس مبللة حساس 15حبه 12 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سائل حمام جونسون قبل نوم 300 مل 33.25 ريال.

تنزيلات العثيم شامبو اطفال فارمسى لا فندر 445 مل 9.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين شامبو اطفال فارمسي لا فندر 800مل 15.25 ريال سعودي.

شامبو جونسون أطفال 500مل 31.75 ريال سعودي.

بلسم شعر جونسون لا تشابك 200مل 16.25 ريال سعودي.

شامبو نونو للأطفال 300مل 10.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

خصومات العثيم اليوم على بودرة أطفال جونسون 500 جرام 26.95 ريال سعودي بدلاً من 39.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية صابون جونسون للأطفال 125جرام 6.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم رغوة جونسون حمام أطفال 200 مل 21.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بودرة نونو حرارية 400جرام 18.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم حفائظ بامبرز وسط اقتصادي 46 قطعة 52.95 ريال سعودي.

مناديل هجيز للأطفال بالصبار 64 حبه 13.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي.

كريم جونسون أطفال مرطب 100مل 15.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم