عروض اكسترا الأسبوعية خصم يل ل 40 % عروض نهاية العام أقوى عروض السعودية

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عروض اكسترا الأسبوعية
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- تخفيضات اكسترا على نسكافيه دولتشي جوستو، ماكينة صنع القهوة، 15 بار، 0.8 لتر، أسود، 22٪ خصم 389 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الأسبوعية نسكافيه دولتشي جوستو، ماكينة صنع القهوة، 15 بار، 0.8 لتر، أحمر، 22٪ خصم 389 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا نسكافيه مينى مى دولشي جوستو, أحمر أبيض، 35٪ خصم 379 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تخفيضات اكسترا ديلونجي صانعة قهوة 1450 واط, سعة خزان حبوب القهوة 250، 21٪ خصم 2999 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.
- نيسبريسو فيرتو بلس، ماكينة صنع القهوة و آلة صنع رغوة الحليب، 41٪ خصم 1049 ريال سعودي بدلاً من 1779 ريال سعودي.
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خصومات اكسترا الأخيرة
- تنزيلات اكسترا على نيسبريسو فيرتو بلس، ماكينة صنع القهوة، أبيض، 50٪ خصم 477 ريال سعودي بدلاً من 1489 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الأسبوعية نسبرسو انيسيا ، ماكينة صنع قهوة مع صانع رغوة الحليب، أسود، 12٪ خصم 749 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا ديلونجي ماكينة لإعداد القهوة بأنواعها اسبريسو كابتشينو ولاتيه، 20٪ خصم 799 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا دولتشي جوستو، ماكينة صنع القهوة إسبارتا، 1340 – 1600 واط، أسود، 28٪ خصم 629 ريال سعودي بدلا من 869 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم بيكو صانعة قهوة، 27٪ خصم 779 ريال سعودي بدلاً من 1069 ريال سعودي.
- دولتشي جوستو، ماكينة صنع القهوة إسبارتا، 1340 – 1600 واط، أبيض، 28٪ خصم 629 ريال سعودي بدلاً من 869 ريال سعودي.
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