عروض اكسترا الأسبوعية خصم يل ل 40 % عروض نهاية العام أقوى عروض السعودية

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عروض اكسترا الأسبوعية

عروض اكسترا الضخمة على محضرات القهوة:

تخفيضات اكسترا على نسكافيه دولتشي جوستو، ماكينة صنع القهوة، 15 بار، 0.8 لتر، أسود، 22٪ خصم 389 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية نسكافيه دولتشي جوستو، ماكينة صنع القهوة، 15 بار، 0.8 لتر، أحمر، 22٪ خصم 389 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

خصومات اكسترا نسكافيه مينى مى دولشي جوستو, أحمر أبيض، 35٪ خصم 379 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية

تخفيضات اكسترا ديلونجي صانعة قهوة 1450 واط, سعة خزان حبوب القهوة 250، 21٪ خصم 2999 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.

نيسبريسو فيرتو بلس، ماكينة صنع القهوة و آلة صنع رغوة الحليب، 41٪ خصم 1049 ريال سعودي بدلاً من 1779 ريال سعودي.

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