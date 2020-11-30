عروض الدانوب الأسبوعية خصم وتخفيض علي جميع المنتجات يصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب الجمعة البيضاء على جميع أجهزة الطهي والمطبخ صغيرة الحجم، يوفرها إليكم بأرخص الأسعار وأحدث الموديلات والتقنيات، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت الدانوب في المملكة العربية السعودية يمكنك الحصول على اقوي العروض من الدانوب من خلال الموقع الرسمي لهم.

عروض الدانوب الجمعة البيضاء

تقدم سلسلة محلات الدانوب أقوى العروض داخل المملكة العربية السعودية وذلك على جميع المنتجات والسلع وحتي هاية العام لجميع العملاء

عروض الدانوب الأسبوعية قطاعة طعام من ماركة أريتي، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب مكنسة كهربائية من ماركة أريتي، سعر الجهاز(119.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب على أجهزة المطبخ

عروض وتخفيضات الدانوب على أجهزة الطهي صغيرة الحجم من ماركة كينوود بهايبر ماركت الدانوب:

عروض الدانوب الأسبوعية محمصة الخبز من ماركة كينوود، باور ،900 واط، سعر الجهاز(139)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب سماعة أذن سلكية من ماركة توشيبا، سعر الوحدة(54)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات هايبر الدانوب

كما تقدم سلسلة محلات الدانوب تخفيضات أخري علي بعض المنتجات عروض وتخفيضات الدانوب على أجهزة الطهي صغيرة الحجم من ماركة أريتي بهايبر ماركت الدانوب:

أقوى عروض السعودية من الدانوب مكواة بخار من ماركة كينوود، سعر الجهاز(119) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب سخان سَاندويتش من ماركة، سعر الجهاز(169)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب عرض خلاط من ماركة كينوود، سعة أَثنين لتر، مع عدد أثنين مطحنة باور 400 واط، سعر العرض(163)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شواية صحية من ماركة كينوود، سعر الجهاز(166)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غلاية من ماركة كينوود، سعة 1.6 لتر، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب

عروض وتخفيضات الدانوب على أجهزة الطهي صغيرة الحجم من ماركة كليك أون بهايبر ماركت الدانوب: