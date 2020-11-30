نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة زوجين سعوديين يعملان في مطعمهما في جازان في المقال التالي

عمر شويل - جدة زوجين سعوديين يعملان في مطعمهما، محمد ترك هو أحد المواطنين السعوديين الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، ولكنه سرعان ما ترك العمل في هذا العمل الخاص وقام بالاستقالة منه، وذلك كان دعمًا منه لزوجته أمل التي كانت قد أنشأت مطعم صغير للعمل به فقام محمد ترك بمساعدتها والتفرغ لها في مشروعها. قصة نجاح زوجين سعوديين يعملان في نفس المطعم صرح الزوج محمد ترك أن هذا المشروع كان في البداية عبارة عن مطعم صغير وكان يقدم وجبات سريعة وخفيفة فقط، ولكن بعد مرور الوقت وليس بالكثير وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي قد واجهوها الزوجان، قد توسع المطعم وكبر المشروع وتحول إلى مطعم كبير جدًا و أصعب عليه إقبال جيد. كيف نشأت فكرة المطعم قد صرحت من جهتها الزوجة أمل أن فكرة افتتاح المطعم قد ولدت من رحم معاناة كبيرة، حيث أنها كانت تعاني من فراغ كبير في يومها بسبب حدوث عدة ظروف قد منعتها من استكمال دراستها، لذلك قد مكثت الزوجة حوالي تسعة سنوات لا يشغل بالها غير الوصول إلى تحقيق طموحها في هذا المشروع.

قد أضافت الزوجة أمل قائلةً أن بداياتها كانت في المنزل حيث أنها كانت تعد الوجبات، وكانت تعمل في الأسر المنتجة وكانت تحاول جاهدةً التوفيق بين عملها وبين أسرتها، إلى أن توصلت إلى حل وهو أن تفاتح زوجها في فكرة فتح المطعم وأن يعملا سويًا في إنشاؤه. دور الزوج في مساندة زوجها أشادت الزوجة أمل بدور زوجها في تشجيعها وفي الوقوف معها في أزمتها ومساندتها عندما كانت لا تعمل، وبعدها قد شجعها عندما كانت تعمل فقط من المنزل من خلال الأسر المنتجة ومن خلال عمل الوجبات السريعة والحقيقة في المنزل.

بمجرد طلبها منه أن يحاول معها تأسيس المطعم قد فرغ نفسه لها من عمله واستقال في مقابل أن يقف بجانبها ويساندها في عملها، وأصبح معها في كل خطوات عمل المطعم إلى أن توصل أن المطعم أصبح من أهم المطاعم وأصبح له دور وله زوار من جميع أنحاء المدينة.

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