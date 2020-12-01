عروض ساكو الأسبوعية خصم 40 % على جميع المنتجات خصومات نهاية العام

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تخفيضات ساكو رفوف 18×36×72″750 رطل 5 طبقات بلاستيك اسود 372.25 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو طقم رف عائم 24 بوصة أبيض 164.25 ريال سعودي.

قاعدة لحماية الأثاث فينيل 1 1/8″ 4حبات 8.50 ريال سعودي.

رف زاوية زجاجي شفاف 10×10×5/16 بوصة 98.50 ريال سعودي.

قاعدة لحماية الأثاث ومنع الانزلاق 36 حبة 24 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية خصومات ساكو اليومية قاعدة لامتصاص الصدمات لصق ذاتي 7/8″4حبات 13 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو ستاند 3 رفوف مزود بعجلات ويد فرديه 394.25 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية حقيبة تخزين 210 لتر 50×65×27سم 101.75 ريال سعودي.

لبادة متينة لحماية الأثاث 3/4″ 20حبة 13 ريال سعودي.

طاولة مكواة – 122×43 سم مع حامل مكواة 192.50 ريال سعودي.

رقاقة عجلات 1 1/4″ حمولة خفيفة 40 رطل 24 ريال سعودي. خصومات ساكو اليومية تنزيلات ساكو على قطع لزحلقة الأثاث على الأرض 1X4 مستطيل 41.50 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو وحدة تلفزيون 36-55″ 150×45×50.9سم 675.75 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو طقم رف مكعب 5 بوصة × 5 ابيض 76.50 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية طقم رف حافة 10×2/14/2/×3/18×4 بوصة 164.25 ريال سعودي.

رف خشبي 8×24×5/8″ خشب جوز 32.75 ريال سعودي.

رف خشبي 12×24×5/8″ بلوط 47 ريال سعودي.

صندوق تخزين ٦٤كورت ستار لايت 116 ريال سعودي.

عدد 4 أرفف تخزين 195.5×61×183 سم 1409 ريال سعودي.

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