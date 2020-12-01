عروض اكسترا الأسبوعية تخفضات نهاية العام خصم يصل ل 50%

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عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا الأخيرة على أجهزة المطبخ الكبيرة والصغيرة من أَسواق اكسترا، تُقدمها بمناسبة نهاية العام والجمعة البيضاء، بأسهل الطرق، فقط زوروا موقع اكسترا الإلكتروني الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية، لتجدوا كل احتياجاتكم من مستلزمات المنزل والعمل.

تخفيضات اكسترا الأخيرة

عروض اكسترا نهاية العام على الثلاجات الكبيرة من ماركة كلاس برو:

عروض اكسترا الأسبوعية %41 خصم على ثلاجة من ماركة كلاس برو، سعة 18.2 قدم، مانع تجمد، اللون أبيض، ، 220 فولت، ضمان عامان، العرض 75 سنتيمتر، الارتفاع 168 سنتيمتر، الوزن 86 كيلو جرام، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي، بدلًا من(2899)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(1200)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا %43 خصم على ثلاجة من ماركة كلاس برو، باب جانب باب، سعة 19.9 قدم، اللون فضي، مانع للتجمد، ضمان عامان، العرض 91.2 سنتيمتر،الارتفاع 177 سنتيمتر، الوزن 114 كيلو جرام، سعر الجهاز(1999)ريال سعودي، بدلًا من(3499)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(1500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا %41 خصم على ثلاجة من ماركة كلاس برو، سعة 23 قدم/650 لتر، اللون فضي، 220 فولت، ضمان عامان، سعة الفريزر 162 لتر، العرض 83.5 سنتيمتر، الوزن 103 كيلو جرام، الارتفاع 186 سنتيمتر، سعر الجهاز(2699)ريال سعودي، بدلًا من(4599)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(1900)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا نهاية العام

عروض وخصومات اكسترا في نهاية العام الأجهزة الضوئية.