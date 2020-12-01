عروض العثيم الاثنين على الجوال والأجهزة الكهربائية خصم يصل ل 40%

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عمر شويل - جدة مهرجانات التخفيضات والخصومات والتنزيلات الكبرى لا زالت مستمرة داخل جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم، وتشمل عروض على الهواتف الذكية من كافة الشركات والمشاركات والإصدارات، كل ذلك بأقل الأسعار وبدون تكاليف زائدة، خلال فترة نهاية العام وعروض هايبر بنده خاصة جدًا في أيام الجمعة البيضاء. عروض هايبر العثيم عروض وخصومات هايبر بنده نهاية العام على الهواتف الذكية عروض العثيم الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة هونور 9 اكس برو، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات ستة جيجابايت، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم هاتف ذكي من ماركة هونور 9 اكس لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، الجيل الرابع، شاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(735)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم هاتف ذكي من ماركة هواوي واي 7 بي، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

عروض العثيم اليومية هاتف ذكي من ماركة لافا 61، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات واحد جيجابايت، سعر الجهاز(245)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم عروض العثيم الأسبوعية قدر ضغط من ماركة داينكس، سعة سبعة لتر، سعر القطعة (65)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم قدر ضغط من ماركة داينكس، سعة تسعة لتر، سعر القطعة(75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم قدر ضغط من ماركة داينكس، سعة 11 لتر، سعر القطعة(86)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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