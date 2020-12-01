عروض العثيم الاثنين خصم ولا في الخيال تخفيضات اخر العام تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين احتفالًا بنهاية العام وبمناسبة الجمعة البيضاء، تستمر عروض هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسّواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، وذلك على كافة المنتجات، وجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وخاصة الخاصة بالمطبخ، الكبيرة منها والصغيرة. عروض العثيم الاثنين عروض وخصومات العثيم نهاية العام على أجهزة المنزل الصغيرة من هايبر ماركت العثيم: تخفيضات العثيم الأسبوعية خلاط مع مطحنة من ماركة كينوود، سعر الجهاز(95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الاثنين خلاط مع مطحنة من ماركة نيكاي، رقم الموديل #1713 بي إن، سعر الجهاز(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم محضرة طعام من ماركة بلاك اند ديكر، سعر الجهاز(229.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خلاط مع أثْنين مطحنة من ماركة كينود، سعر الجهاز(125)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على عصارة فواكة من ماركة براون، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية مكواة من ماركة كينوود، رقم الموديل#192006، جاف، سعر الجهاز(53.67)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم مسرح منزلي من ماركة سامسونج، رقم الموديل # أي 330 كي، سعر الجهاز(458.85)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم الأسبوعية عروض وخصومات العثيم نهاية العام على أجهزة المطبخ الكبيرة بهايبر ماركت عبد الله العثيم: تنزيلات العثيم اليوم على فرن كهربائي من ماركة برولاين، 220 فولت، سعر الجهاز(313.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم فرن كهربائي من ماركة امجوي باور، سعة ٤٥ لتر، سعر الجهاز(225)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم فرن مايكروويف من ماركة شارب، سعة 20 لتر، سعر الجهاز(289.35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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