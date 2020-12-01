عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 40% تخفيضات أخر العام عروض ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا تخفيضات وخصومات لا تنافس، فقط وحصريًا على موقع اكسترا الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك. على جميع ما يخص المنزل من مستلزمات عصرية وحديثة، وأيضاً على كافة الأجهزة الإلكترونية للكبار وللأطفال.

عروض اكسترا

خصومات وتنزيلات اكسترا نهاية العام على منتجات شركة ألكاتيل من إكسترا:

عروض اكسترا الأسبوعية %12 خصم على تاب لوحي من ماركة الكاتيل 8052 تي كي للأطفال 8052، حجم الشاشة 7 بوصة، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، اللون أزرق، سعر الجهاز(309)ريال سعودي، بدلاً من(349)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر أربعين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 15 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا %13 خصم على تاب لوحي من ماركة الكاتيل 1 تي 7، حجم الشاشة 7 بوصة، ذاكرة داخلية 16 جيجا، الجيل الرابع 4 جي، اللون أخَضر عقيق، سعر الجهاز(299) ريال سعودي، بدلاً من(345)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(46)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 15 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

تخفيضات اكسترا على الغسالات

عروض اكستر نهاية العام على الغسالات من اكسترا: