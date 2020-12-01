نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية خصم من 10 ل 50 % ألحق العرض بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيلات بنده نهاية العام تخفيضات وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسْواق بنده، على جميع المنتجات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة، وعلى كافة أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كل ذلك بأرخص الأسعار وأرقى الجودات.

عروض بنده الأسبوعية

عروض وتخفيضات بنده نهاية العام على الأجهزة الكهربائية وملحقاتها من هايبر ماركت بنده:

تخفيضات بنده على مكنسة كهربائية من ماركة شارب، باور 2100 واط، سعر الجهاز(449)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده مكنسة كهربائية من ماركة كولين، سعة 21 لتر، سعر الجهاز(169)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده مكنسة كهربائية بدون كيس من ماركة أرِتي، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده كابل إتش دي إم أي أكسل، مقاس ثلاثة متر، عرض واحد مع واحد مجاناً، سعر العرض(19)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

عروض وتنزيلات بنده على منتجات العناية بالوجه من هايبر ماركت بنده:

عروض بنده على غسول الوجه من ماركة جِينتل، سعر العبوة (35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قناع الطين لتصفية البشرة من ماركة هيمالايا، سعة العبوة (١٥٠ مل)، سعر العبوة (17.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية مناديل للوجه من ماركة سِنيتا، عدد (100 منديل)، سعر العبوة(4.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده غسول الوجه من ماركة فير آند لوفلي بالفيتامينات، سعة (100 جرام)، سعر العبوة(14.95)ريال سعودي، بدلاً من(22.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده نهاية العام على الملحقات الإلكترونية الصغيرة من أسواق بنده: