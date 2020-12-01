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عمر شويل - جدة نشرت جريدة الرأي الكويتية تحقيقا، أثار ضجة كبيرة في أوساط المجتمع الكويتي خاصة و الخليجي بشكل عام، حيث كشف التقرير عن قيام سيدات الكويت بشراء القمل ” حشرات الشعر” ، و هي حشرة طفيلية غير مرغوب فيها و يتم محاربتها في مختلف الأماكن في شتى أنحاء العالم من أجل التخلص منها و القضاء عليها ومنع تواجدها خاصة في الشعر، خاصة و أن الأطباء قد أكدوا مرارا على كون هذه الحشرة هي واحدة من أهم الأسباب التي تتسبب في إصابة الإنسان بالأنيميا ” فقر الدم “، حيث أن غذاءها هو الدم الذي تأخذه من المصاب بها،إضافة لكونها ناقل للكثير من الأمراض، ولهذا السبب أصبح إقبال السيدات في دولة الكويت الشقيقة على شراء تلك الحشرة هو أمر يثير الدهشة و يحتاج إلى تفسير مقنع نكشف عنه النقاب من خلال السطور التالية .

سيدات الكويت تشترى القمل من محلات العطارة و السبب مفآجأة

و بالطبع فلقد كان سبب شراء السيدات في دولة الكويت ، للقمل و الذى يباع في محلات العطارة خاصة في منطقة الجهراء بحوالي دينار كويتي ، و الذى يساوى في ذلك الوقت حوالي 24 جنيه مصري .

و قد أشار التقرير الى أن سبب اقدام السيدات على شراء هذا النوع من حشرات الشعر ، بسبب بحث نشر عن وجود فوائد لتلك الحشرة لجسم الانسان ، حيث أن هذه الحشرة تساعد في تطويل و تنعيم الشعر كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية بسبب حركتها المستمرة في الرأس و بالتالي فهي تعمل على تحريك الدورة الدموية بشكل مستمر .

جدير بالذكر أن الصحفي الذى أجرى الحوار و التقرير في الجريدة قد اضطر الى شراء ثلاث قملات من أحد محلات العطارة بمبلغ يقدر بحوالي 4 دينار كويتي .

والآن هيا بنا نتعرف على ما هي أنواع القمل ، فالكثير لا يعلم أن تلك الحشرة الغير مرغوب فيها تنقسم إلى عدة أنواع طبقا للمكان الذي يستطيع أن يعيش فيه حتى يحصل على غذاءه ، و هو يقسم إلى ثلاثة أنواع ، وهي :

أولا : قمل الرأس : و هو الذي يعيش في شعر الرأس ، ويكثر تواجده في كلا من مؤخرة الرأس و المنطقة خلف الأذن، و يعتبر الأطفال هم الفئة الأكثر الإصابة بهذا النوع من حشرات الرأس.

ثانيا : قمل العانة : و هو يتواجد أيضا في شعر الرموش و شعر الأبط و شعر اللحية و أي شعر يوجد في الجسم ما عدا شعر الرأس .

ثالثا : قمل الجسم : و هو يعيش على جسم الانسان و القملة هنا تضع بيضها في داخل ملابسه .

كيف ينتقل القمل الى الانسان ؟

لا يمكن للقمل أن يطير أو يعيش بعيدا عن بيئته و هو الانسان الحامل له، ولهذا تعتبر الطريقة الوحيدة لانتقال هذه الحشرة الضارة الى الانسان و الإصابة به، هي الاختلاط بشخص مصاب و ملامسته او تبادل الأغراض الشخصية بينهما ، مثل : فرشاة الشعر و الملابس و غيرها.

ما هي أعراض الإصابة بحشرات الرأس ؟

تعتبر الحكة أو الهرش، هي أهم الأعراض التي تكشف عن إصابة الشخص بالقمل، إضافة إلى أنه على المدى الطويل قد يصاب الشخص بالأنيميا و بالتالي تظهر عليه أعراضها من الإرهاق و الشعور بالدوار .

تعتبر خطورة تلك الحشرة أيضا بسب قدرتها على نقل الأمراض المختلفة الى الشخص الذي تنتقل اليه، وإليكم بعض الأسئلة التي تتردد دوما من الشخص المصاب ، ويبحث عن إجابتها دوما ، مثل :

هل تساعد تلك الحشرة على زيادة طول الشعر؟

لا يوجد أي علاقة بين تلك الحشرة و زيادة طول الشعر، بل على العكس فإنه تصيب الشخص بفقر الدم مما يضعف الشعر نتيجة عدم وجود الدم اللازم لتغذية بصيلات الشعر

هل يُفضل حلاقة الشعر للتخلص سريعا من حشرات الشعر؟

فور ملاحظة الإصابة بتلك الحشرة، يفضل أن يتم حلاقة الشعر على الفور مع ضرورة استخدام العلاج المناسب.

هل يُفضل عزل الشخص المصاب بحشرات الشعر؟

يُفضل بالطبع عزل الشخص المصاب ، لكون تلك الحشرة قادرة على الانتقال من شخص الى آخر ومعها عدوى كل الأمراض.

وفي النهاية نشير الى خطورة استخدام المبيدات الحشرية أو البنزين في محاربة تلك الحشرة، فقد شهدنا مرار حوادث كثيرة نتيجة استخدام تلك الأشياء أثناء محاولات التخلص من تلك الحشرة الطفيلية المزعجة.