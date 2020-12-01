نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 وكيفيه تحميل لعبه والحصول علي الآف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 لاعبي هذه اللعبة الأشهر كل ما يشغل بالهم دائما هو طريقة شحن جواهر فري فاير 2020 free fire، فقد أصبحت لعبة جواهر فري فاير free fire من أكثر وأفضل الألعاب الإلكترونية التي نالت إعجاب شديد من جميع الأشخاص، وبالأخص الأشخاص الذين يرغبون في لعب الألعاب الإستراتيجية والحربية.

شحن جواهر فري فاير مجانا 2020

انتشر مؤخراً طرق شحن جواهر فري فاير بالمجان، ولكن يوجد بعض المواقع التي تقوم بتهكير الحساب الخاص بك على فيس بوك، وهذه الطرق كل هدفها اختراق جهازك والإطلاع على معلوماتك الشخصية، لذا سوف نقدم لكم من موقعنا هذا الطريقة الصحيحة والرسمية للعمل على شحن وشراء جواهر لعبة فري فاير بدون مشاكل نهائياً، وكذلك الأساليب والطرق الغير مشروعة شحن جواهر فري فاير Free Fire.

شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 بإستخدام ID

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 من خلال ال ID تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي نقوم بها شحن جواهر فري فاير دون طلب أي معلومات حسابية، وذلك من خلال الـ ID ولكى نقوم بشحن لعبة جواهر فري فاير يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهى كالآتي:

نقوم بالذهاب إلى هذا الموقع.

نقوم بالضغط على كلمة Garena .

. نقوم بالضغط على register a new account.

نقوم بكتابة جميع معلوماتك وهى: الإيميل الخاص بك واسم المستخدم واسم الدولة التابع لها وكلمة السر، والتأكد من أن جميع البيانات صحيحة.

نقوم بالضغط على register now وسوف يتم تسجيل حسابك في الحال.

نقوم بالضغط على LOgin now وسوف يتم تسجيل الدخول إلى حسابك الذي قمت بعمله.

نقوم بإختيار طريقة الشحن الذي ترغب فيها من الاختيارات الموجودة في الموقع.

نقوم بعد الشحن بالذهاب إلى هذا الموقع.

نقوم بالضغط على Player ID وإدخال رقم الأي دى إلى الحساب الذي اختارته لشحن جواهر فري فاير.

نقوم بالضغط على garena shell وتسجيل الدخول إلى الحساب بنفس المعلومات التي تم كتابتها من قبل.

shell وتسجيل الدخول إلى الحساب بنفس المعلومات التي تم كتابتها من قبل. نقوم بإختيار إعداد الجواهر المراد حسابها بعدد نقاط shell، وسوف يتم وصول كود التحقق على جوالك شحن جواهر بالحساب الذي قمت بإدخاله على ال ID.

أساليب وطرق النصب لشحن الجواهر فري فاير والحذر منها

يوجد أربعة طرق يتم من خلالها النصب وسرقه حسابات فري فاير بهدف شحن جواهر فري فاير بالمجان وهي كالآتي:

برنامج شحن جواهر فري فاير

يوجد بعض البرامج على تطبيق جوجل او اليوتيوب للعمل على شحن جواهر فري فاير بالمجان، ولكن إذا قمت بتحميل البرامج فإنك تتسبب في استهداف حسابك والهاتف، غير أنه يقوم بتحمل فيروسات وبرامج سيئة للغاية تعمل على التجسس ومعرفة معلوماتك الشخصية، فيجب عدم تحميل هذا البرنامج نهائياً لأنه يتسبب في ضرر بك.

تهكير فري فاير جواهر والحذر منها



هناك بعض الأشخاص يقومون بالنصب من خلال فري فاير مهكرة جواهر يدعون أنهم يقومون بشحن عدد كبير من الجواهر، فيجب عدم تحميل هذا التطبيق.

تطبيقات الحصول على الجواهر فري فاير مجانا

يوجد بعض الأشخاص الذين يقومون بسرقة حسابات فري فاير free fire وذلك من خلال البحث في متجر جوجل بلاي سوف تلاحظ أنه يوجد تطبيقات الحصول على الجواهر فري فاير مجاناً، وكل هذا ما هو إلا نصب واحتيال من بعض الأشخاص، لأنه لا يوجد سوي تطبيق واحد فقط مسرح به لشركة جارينا Garena هي لعبة فري فاير.

تحميل لعبه فري فاير

مولد الجواهر فري فاير

الكثير منا مر بهذا من خلال البحث في فيسبوك وبعض قراءات التعليقات بأنه يوجد طرق كثيرة لشحن جواهر فري فاير مجاناً، ولكن بمجرد الدخول إلى هذه الروابط يقوم بطلب اسم حسابك على لعبة فري فاير والكثير من المعلومات، فيجب الحذر الشديد وعدم تحميل هذه التطبيقات نهائياً.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا

لا يمكنك شحن جواهر فري فاير بالمجان إلا من خلال بطاقة جوجل بلاي، لأنه متاح ببعض المواقع توفير بطاقة جوجل بلاي أمام إنجاز أو خدمات واستبدالها ببطاقة جوجل بلاى، ونقوم بشرائها من المتاجر أو من الممكن الحصول عليها مجاناً من خلال شحن رصيد في جوجل بلاي.