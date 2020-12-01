خصومات ساكو الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % على جميع المنتجات ألحق العرض

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عمر شويل - جدة خصومات ساكو السعودية حيث جاء وقت الراحة مع لوازم غرف النوم والحمامات والمطابخ وكل ما يخص المنزل من ساكو، ومع ساكو أيضاً دائماً جمعتكم دافئة مع لوازم التدفئة الخارجية من ساكو وغيرها من المنتجات الأخري أقوى عروض السعودية اليوم. عروض أكسترا الأسبوعية تقوم سلسلة فروع اكسترا السعودية بعمل عروض ساكو على لوازم غرف النوم والحمامات: تنزيلات ساكو اليوم عامود ستارة الدوش أبيض قابل للقص زاوية 137.75 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا على طقم مفرش سرير 3 قطع مفرد 191×121 كانون، 137.75 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم على سلة امتصاص مستطيلة من ستانليس ستيل 9×4×4 63.25 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا على حامل مناديل حمام كروم، 24 ريال سعودي.

عروض اكسترا على مخدة (وسادة) رغوية تقليدية ناعمة، 159.75 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية خزانة افقيه – أبيض – جي آند تي تاتي، 131.25 ريال سعودي.

خصومات اكسترا مرآة جدارية مربعة 60×45 سم لون فضي، 90.75 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا غطاء كنبة مزدوجة لون بيج فنسا، 219 ريال سعودي.

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عروض ساكو الأسبوعية حامل صابون سبيكة زنك مطلي بالكروم HB، 45.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو حاوية شفافة /ذهبي انترديزاين، 36 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم مقعد للاستحمام أبيض وينكو، 170.75 ريال سعودي..

مضخة صابون كلاريتي شفاف/بلاستيك مصقول 36 ريال سعودي.

أرفف ٤ طبقات فولاذ مطلي بالكروم هونيبي، 109.25 ريال سعودي.

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