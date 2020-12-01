نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض أسواق المزرعة حتى 8 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض أسواق المزرعة ، تحتوي سلسلة أسواق المزرعة على مجموعة من الفروع حول المملكة العربية السعودية حيث تضم أكثر من 85 فرع في المملكة العربية السعودية، تفاح فوجي 1ك بسعر 4.95 ريال، كيوي 1ك بسعر 7.95 ريال، بوملي صيني 1ك بسعر 5.95 ريال، تفاح جولدن صيني 1ك بسعر 4.95 ريال، فلفل رومي أخضر 1ك بسعر 5.95 ريال، ذرة طازجة 1ك بسعر 4.95 ريال، ليمون صغير مصري طازج 1ك بسعر 4.95 ريال، بصل أبيض 1ك بسعر 3.95 ريال، سيافا تمر صفاي 400 جرام بسعر 15.50 ريال بدلا من 22.50 ريال، تمر عجوة المدنية 1ك بسعر 54.95 ريال بدلا من 95.25 ريال.

عروض أسواق المزرعة اليوم

أقوى عروض أسواق المزرعة ، لحم غنم طازج 1ك بسعر 54.95 ريال، أوصال لحم بقر 1ك بسعر 25.95 ريال، لحم مفروم بقر 1ك بسعر 22.95 ريال، ستيك لحم 1ك بسعر 39.95 ريال، كباب لحم 1ك بسعر 29.95 ريال، كباب دجاج 1ك بسعر 22.95 ريال، شيش طاووق متنوع 1ك بسعر 22.95 ريال، دجاج متبل للشوي 1ك بسعر 10.95 ريال، المزارع الخضراء بيض طازج 30 بيضة بسعر 15.95 ريال، المزرعة بهارات تندوري 260 جرام بسعر 12.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.

تخفيضات أسواق المزرعة

جبنة قريش مصرية 1ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 27.95 ريال، جبنة مصرية متنوعة 1ك بسعر 12.95 ريال بدلا من 30.95 ريال، خير الجياد جبنة الففراشة 1ك بسعر 32.95 ريال بدلا من 46.95 ريال، بذنجان مشوي/متبل 1ك بسعر 17.95 ريال، زبدة غير ممنحة 1ك بسعر 7.95 ريال، جولدن دان جبنة بلو تشيز 1ك بسعر 44.95 ريال بدلا من 69.95 ريال، جبنة رومي مصرية 1ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 46.95 ريال، رنجة سمك مدخن 1ك بسعر 39.95 ريال بدلا من 54.95 ريال، سنيورة مورتديلا حبش مدخن 1ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 36.95 ريال.

أجدد عروض أسواق المزرعة

المزرعة/شكلمة (حلا جوز الهند) بسعر 26.95 ريال بدلا من 36 ريال، المزرعة/شابورة اصابع سمسم بسعر 17.50 ريال بدلا من 21 ريال، فطيرة لحم جبن بسعر 7.50 ريال بدلا من 9 ريال، بيتزا مارغريتا بسعر 7.50 ريال بدلا من 9 ريال، مجدولة الجبن الرومي بسعر 3.50 ريال بدلا من 4.50 ريال.