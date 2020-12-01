اكسايت السعودية عروض الجوالات وخصومات كبيرة في Xcite لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة تعرفوا معنا على خصومات اكسايت السعودية وأقوى عروض الجوالات في Xcite، حيث تشمل هذه العروض جوالات ايفون، سامسونج، هواوي، وعروض أكثر لتحصلوا على أفضل الجوالات بأرخص الأسعار فقط في اكسايت.

عروض اكسايت السعودية على جوالات ايفون

جوال ايفون 11 برو، شاشة 5.8 بوصة، ذاكرة 64 جيجا بسعر 3789 ريال سعودي بدلًا من 4709 ريال سعودي، ومتوافر بالألوان الأبيض، الرمادي، الأصفر، الزيتي.

جوال ايفون 11 برو، شاشة 5.8 بوصة، ذاكرة 512 جيجا بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 6469 ريال سعودي، متوافر باللون الأبيض والزيتي.

جوال ايفون 11 برو ماكس، شاشة 6.5 بوصة، ذاكرة 64 جيجا بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 5259 ريال سعودي، متوافر بالألوان الأصفر، الرمادي، الزيتي، الأبيض.

جوال ايفون 7، شاشة 4.7 بوصة، ذاكرة 32 جيجا بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي، متوافر باللون الوردي والأصفر.

جوال ايفون SE، شاشة 4.7 بوصة، ذاكرة 64 جيجا بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1919 ريال سعودي، وبسعر 1849 ريال سعودي بدلًا من 2189 ريال سعودي ذاكرة 128 جيجا، متوافر بالألوان الأبيض، الأسود، الأحمر.

عروض جوالات سامسونج في اكسايت

جوال سامسونج جلاكسي A01 core، شاشة 5.3 بوصة، رامات 1 جيجا، ذاكرة 16 جيجا، بسعر 309 ريال سعودي، متوافر بالألوان الأحمر، الأسود، الأزرق.

جوال سامسونج جلاكسي A21S، شاشة 6.5 بوصة، رامات 4 جيجا، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 819 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي A51، شاشة 6.5 بوصة، رامات 6 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي، متوافر بالألوان الأبيض، الوردي، الأزرق، الأسود.

عروض جوالات هواوي في اكسايت السعودية

جوال هواوي نوفا A 7 SE، شاشة 6.7 بوصة، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1399 ريال سعودي، متوافر بالألوان الأخضر، البنفسجي، الأبيض.

جوال هواوي Y7P، شاشة 6.3 بوصة، رامات 4 جيجا، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 715 ريال سعودي، متوافر بألوان رائعة.

جوال هواوي Y5P، شاشة 5.4 بوصة، رامات 2 جيجا، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 385 ريال سعودي، متوافر بأكثر من لون.

قدمنا لكم عروض اكسايت السعودية على الجوالات، وللمزيد من عروض وتخفيضات متاجر السعودية، بالإضافة إلى عروض مستلزمات المنزل المميزة تابعونا بإستمرار.