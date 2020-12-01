نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض المدينة هايبر الأسبوعية من 02/12/2020 إلى /08/12/2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة المدينة هايبر لجميع عملاءها عروض المدينة هايبر الأسبوعية 2 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الآخر 1442 وتشهد هذه العروض عدد كبير من المنتجات التي تقدمها المدينة هايبر وتشهد خصومات وتخفيضات كبيرة ومن أبرز المواد الغذائية والمنتجات التي تقدم المدينة هايبر تخفيضات وخصومات عليها هي الزبيب الذهبي، وماك روبال، وشاي ليبتون أحمر، وشيكولاتة نيوتلا، ونسكافيه كلاسيك، وزيت صن لايف للطبخ، والفواكه بمختلف أنواعها مثل البرتقال أبو سرة، والرمان، والموز، واليوسفي، والمانجو، والكاكا والبطاطس، والطماطم، والجوافة، والفلفل، والبصل، والجزر.

عروض المدينة هايبر الأسبوعية

يمكنك الحصول على تخفيضات وعروض مميزة علي لحم البقر الباكستاني مع العظم والكبدة البقري، ولحم الغنم وجميع أنواع اللحوم، وأيضا هناك الكثير من العروض علي الأسماك مثل سمك شعري كبير وسمك نقرور وسمك ليلي وسمك زوهو وسمك ربيان وجميع أنواع السمك الأخرى، وعروض على الأكلات الجاهزة مثل الفراخ والأسماك وجميع أنواع المأكولات الجاهزة التي تقدمها المدينة ماركت.