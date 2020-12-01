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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض اكسترا على الجوال استبدل هاتفك القديم بأخر حديث 2020 والفرق بسيط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية كما يعودنا متجر اكسترا كل عام من التخفيضات والعروض التي تجتاح كل المتاجر المنافسة لها، حيث يقدم متجر اكسترا خلال شهر ديسمبر العديد من العروض المتميزة على كافة منتجات المتجر من أجهزة كهربائية، وتكييفات، وأجهزة هواتف ذكيه ليقدم اكسترا أفضل العروض خلال تلك الفترة.
عرض اكسترا على الجوال
عرض استبدال هاتفك القديم بأخر حديث من اكسترا 2020.
من أهم العروض التي يقدمها متجر اكسترا السعودية خلال شهر ديسمبر 2020 هو عرض استبدال هاتفك القديم بأخر حديث، حيث يمكن لكافة العملاء المتابعين لعروض اكسترا السعودية أن يستغلوا تلك العروض في تغيير الهواتف، كما يمكن المتجر كافة العملاء من الاختيار بين كافة أجهزة الجوال الموجودة ودفع الفروق طفيفة تختلف باختلاف الجهاز المراد الاستبدال الجهاز به.
تخفيضات اكسترا على الجوالات
كما يستطيع العملاء أما شراء أجهزة الجوال المختلف، أو استبدال هاتفك القديم بأخر قديم، حيث يقدم المتجر تخفيضات كبيرة على كافة أنواع الهواتف تصل إلى 70 % على بعض أنواع الهواتف، ومن أهم العروض:
- خصومات موقع اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي 2299 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال.
- عروض اكسترا الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي 2299 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال.
- تخفيضات اكسترا هاتف هواوي بي 30 برو 2499 ريال سعودي بدلاً من 4380 ريال.
- تنزيلات اكسترا هاتف موتورولا جي 9 بلاي وصل سعره الى 579 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج إس 10 بلس 2299 ريال سعودي.
- سعر هاتف سامسونج إس 10 بلس 2299 ريال سعودي.
- سامسونج جالسي نوت 10 بلس 2599 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا على الهواتف الذكية
- خصومات اكسترا الأسبوعية على هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس 2599 ريال سعودي.
- عروض اكسترا بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس إلى 2599 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا هاتف هواوي بي 30 برو 1749 ريال سعودي بدلاً من 2849 ريال.
- تخفيضات اكسترا هاتف موتورولا ون ماكرو 499 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 2499 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 2499 ريال سعودي.
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