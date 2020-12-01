نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص عروض اكسايت السعودية على الشاشات أقوى وأوفر الخصومات حتى يوم 6 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص عروض اكسايت السعودية على الشاشات التلفزيونية متعددة الأحجام والمواصفات، حيث يقدم متجر اكسايت السعودية أقوى مجلة عروض البلو فرايدي وخصومات على أسعار الشاشات التلفزيونية بمختلف أنواعها، وتبدأ العروض منذ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم 6 ديسمبر 2020 وحتى نفاذ الكميات، ويوفر متجر اكسايت السعودية العديد من طرق الدفع للعملاء بالإضافة إلى خدمة شحن حتى باب المنزل، ويمكنكم إختيار ما يناسبكم وتصفح صور عروض مجلة اكسايت الاسبوعية فيما يلي، حيث نوافيكم بمختلف عروض متاجر السعودية الأسبوعية واليومية.

ارخص عروض اكسايت السعودية على الشاشات التلفزيونية

يتيح متجر اكسايت السعودية الإلكتروني العديد من خيارات الشاشات التلفزيونية، وشاشات السينما المنزلية بأسعار مخفضة، كما يعرض لكم مواصفات الشاشات التقنية والمتطورة لتختاروا منها بأريحية تامة، وتستمر عروض اكسايت السعودية على الشاشات لمدة 6 أيام لتنتهي في يوم 6 ديسمبر المقبل، وإليكم أقوى عروض الشاشات من اكسايت السعودية، وعروض ملحقات الشاشات من سماعات ومكبرات صوت.

ارخص عروض اكسايت السعودية على الشاشات LG

شاشة LG LED، مقاس 60 بوصة سمارت تي في، 4K Ultra HD، يعمل بجودة HDR بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي وتمتع بخصم 50%.

شاشة LG LED، مقاس 55 بوصة سمارت تي في، 4K Ultra HD، يعمل بجودة HDR ومزود بـ نتفليكس و Apple TV بسعر 2299 بدلًا من 4599 ريال سعودي وتمتع بخصم 50%.

ارخص عروض اكسايت السعودية على الشاشات Wansa

خصم 43% على شاشة وانسا Wansa LED، سمارت تي في 55 بوصة، 4K Ultra HD بسعر 1249 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

خصم 47% على شاشة وانسا Wansa LED، سمارت تي في 50 بوصة، 4K Ultra HD بسعر 999 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

خصم 50% على شاشة وانسا Wansa LED، مقاس 32 بوصة، HD، مزودة بمدخل USB و HDMI بسعر 299 بدلًا من 599 ريال سعودي.

خصم 51% على شاشة وانسا Wansa LED، سمارت تي في 70 بوصة، 4K Ultra HD، مزود بنظام أندرويد Android، وضمان سنتين بسعر 2450 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

خصم 45% على شاشة وانسا Wansa LED، مقاس 40 بوصة، FHD، مزود بمدخل USB و HDMI وضمان سنتين بسعر 549 بدلًا من 999 ريال سعودي.

اوفر عروض اكسايت على الشاشات

عرض شاشة سكايوورث SKYWORTH سمارت تي في، مقاس 65 بوصة، يعمل بتقنية HDR، ونظام أندرويد 4K Ultra HD بسعر 2099 بدلًا من 2999 ريال سعودي وتمتع بخصم 30%.

عرض شاشة سامسونج SAMSUNG QLED سمارت تي في 55 بوصة، يعمل بتقنية HDR و 4K Ultra HD جودة فائقة الوضوح بسعر 2999 بدلًا من 5999 ريال سعودي، وتمتع بخصم 50%.

عرض فيليبس PhILIPS مكبر صوت + مضخكم للصوت قوي بسعر 409 بدلًا من 599 ريال سعودي، وتمتع بخصم 32%.

عرض شاشة سوني SONY LED سمارت تي في 55 بوصة، مزودة نظام أندرويد، تعمل بتقنية HDR وجودة صورة فائقة الوضوح 4K Ultra HD بسعر 2299 بدلًا من 2699 ريال سعودي ووفر 400 ريال سعودي.

عرض شاشة تي سي ال TCL سمارت تي في 75 بوصة، تعمل بنظام أندرويد، ومزودة بـ يوتيوب ونتفليكس، تعمل بجودة صورة عالية الوضوح 4K Ultra HD وتقنية HDR بسعر 4199 بدلًا من 5749 ريال سعودي وتمتع بخصم 27%.

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