نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 40 % على الجوال ولمدة 4 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية جرير السعودية من المتاجر المتميزة والتي يجد فيها كل شخص ما يبحث عنه، فهي من المتاجر المتميزة والتي تحاول إرضاء كافة العملاء بتقديم أفضل العروض على المنتجات المتميزة لديها، لذلك سنقوم بعرض افضل العروض والتخفيضات في متجر جرير السعودية خلال السطور التالية.

عروض جرير الأسبوعية

أهم العروض التي يقدمها متجر جرير السعودية، تقدم عروض جرير السعودية الكثير من العروض المتميزة والحصرية التي لا تجدها في مكان آخر غير متاجر جرير السعودية، ومن أهم تلك العروض، عروض جرير على الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية المختلفة.

عروض جرير على لعب الأطفال والوسائل التعليمية، والكتب المختلفة لأكثر من لغة، حيث تعرض تلك الكتب بتخفيضات كبيرة تصل إلى 50%، عروض جرير على مواد الفنون والحرف التي يحتاج إليها الكثير سواء الدارسين لهذه الأنواع من الفنون أو للأطفال في سن التعلم.

كما تعرض جرير تخفيضات وعروض على ملحقات الكمبيوتر والبرامج والهواتف المحمولة وملحقاتها كذلك، لتصل التخفيضات عليها إلى 70%، عروض جرير على الأجهزة البصرية والسمعية كذلك، وأدوات التصوير، لتصل العروض والتخفيضات إلى 50% على مثل تلك المنتجات.

تخفيضات جرير الأسبوعية

كما تعرض جرير عروض إضافية على التلفزيون الذكي، وكذلك صيانة جميع اجهزة الكمبيوتر، والأدوات الإلكترونية كذلك بأسعار تنافسية تناسب جميع العملاء.

تخفيضات جرير الأسبوعية

خصومات مكتبة جرير هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 الترا 3.599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي اسن 20 اف أي 2599 ريال سعودي.

تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف أوبو رينو 4 برو 5 جي 2799 ريال سعودي.

خصومات جرير أوبو رينو 4 جي 2800 ريال سعودي.

هاتف أبل آيفون 12 3799 ريال سعودي.

هاتف ابل ايفون 12 بسعة حجم 128 جيجابايت 4049 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي زد فولت 2 8000 ريال سعودي.

خصومات جرير على الشاشات