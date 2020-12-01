نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض مانويل جدة على السلع المختلفة من 25 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص عن أحدث عروض مانويل جدة، فالعروض على المنتجات والسلع المختلفة تساهم في خفض التكاليف وشراء عدد أكبر من المنتجات من السوبر ماركت، كما أنه يساهم في توفير الكثير من الأموال للأسرة السعودية وكل من يرتاد هذه المتاجر للحصول على السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية، وعلى الرغم من انتهاء عروض الجمعة البيضاء اليوم في العديد من المحال التجارية والمولات الكبرى إلا أن سوبر ماركت مانويل قد أسعد عملائه بمد فترة العروض حتى نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي سيزيد من الإقبال على اقتناص الفرصة وزيادة مبيعات مانويل في الوقت ذات. عروض مانويل جدة على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية: غلاية زجاجية إمجوي سعة 1.7 لتر يمكنك الحصول عليها بسعر 120 ريال بدلاً من 175 ريال سعودي من فروع مانويل في جدة.

صانعة قهوة من نوع إمجوي متوفرة بسعر 105 ريال عوضاً عن 125 ريال بتوفير 20 ريال.

قلاية هوائية إمجوي يمكنك الحصول عليها بتوفير بتخفيض 115 ريال، حيث يتم عرضها الآن في مانويل بسعر 345 ريالاً بدلاً من 460 ريال.

خلاط إمجوي + مطحنة بسعر 105 ريال بدلاً من 135 ريال سعودي.

خلاط زجاجي ماركة إمجوي + مطحنة فقط بسعر 160 ريال بدلاً من 225 ريال بتخفيض يصل إلى 65 ريال. مصيدة حشرات الفارس متوفرة بسعر 90 ريال بدلاً من 103 ريال بتخفيض 13 ريال.

صانعة القهوة التركية كولين بسعر 120 ريال بدلاً من 314 ريال بتخفيض يصل إلى 194 ريال على القطعة.

إلكترون لوح تسخين قوة 1000 وات بسعر 45 ريال بدلاً من 52 ريال. وتقدم أسواق مانويل عروضها عل منتجات مولينكس الفرنسية و منتجات تيفال بخصومات هائلة. سعر خلاط مولينكس قدرة 400 واط 155 ريال داخل العرض بدلاً من 165 ريال بتخفيض قدره 10 ريالات.

عرض على عصارة مولينكس سعة 1 لتر بسعر 115 ريال بدلاً من 125 ريال سعودي.

عصارة فواكه مولينكس بسعر 275 ريال داخل العرض بدلاً من 293 ريال بتخفيض مقداره 18 ريال سعودي.

خلاط يدوي استانلس ستيل ماركة مولينكس قدرة 450 وات متوفر بسعر 145 ريال سعودي بدلاً من 164 ريال.

مضرب يدوي مولينكس بسعر 139 ريال بدلاً من 153 ريال.

مطحنة بن ماركة مولينكس 50 جرام قوة 180 وات بسعر 130 ريال بدلاً من 144 ريال بتوفير 14 ريال.

مكواة ملابس بالبخار ماركة تيفال بسعر 89 ريال بدلاً من 97 ريال.

غلاية مياه ماركة تيفال سعة 1.7 لتر بسعر 125 ريال بدلاً من 140 ريال.



مقلاة تيفال قطعتين فقط بسعر 142 ريال بدلاً من 152 ريال سعودي.

طقم حلل ستانلس استيل ثماني قطع فقط بسعر 250 ريال بدلاً من 339 ريال بتخفيض يصل إلى 89 ريال.

طاوة مستر كوك بغطاء مقاس 30 سم بسعر 75 ريال بدلاً من 78 ريال، ومقاس 28 سم بسعر 65 ريال بدلاً من 70 ريال سعودي.

طقم قدور جرانيت 11 قطعة بسعر 435 ريال بدلاً من 483 ريال.

طقم قدور ستانليس ستيل موراتا بسعر 445 ريال بدلاً من 499 ريال.

طاوة عميقة مستر كوك بغطاء بسعر 59 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض مانويل جدة على السلع المختلفة من 25 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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