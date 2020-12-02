عروض اكسترا شهر 12 أقوي خصومات نهاية العام خصم يصل ل 60 % تسوق الآن

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خصومات اكسترا سعر نوتري كوك قلاية الهواء 12 لتر 1800 واط “اللون الأسود” بلغ 700 ريال سعودي بدلاً من سعر 800 ريال.

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مولينكس قلاية كهربائية 2100 واط “فضي” بلغ سعرها 409 ريال سعودي.

سعر ديلونجي ملتي فراي شبك شواء معدني بلغ سعره 79 ريال سعودي.

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