عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60% عروض نهاية العام أقوي التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم تعد من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية كما أنها تقدم عروضاً على منتجات الأطعمة المختلفة، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم العروض المقدمة من العثيم أقوى عروض السعودية. عروض هايبر العثيم عروض العثيم على المنتجات الغذائية عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر أرز أبو كاس إلى 56.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على حليب نيدو بودرة كيس بلغ سعره 47.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 69.95 ريال.

شوكولاتة نوتيلا برطمان بلغ سعره 21.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال.

زيت العربي نباتي بلاستيك بلغ سعره 17.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.75 ريال.

بلف سعر دجاج دو مجمد إلى 103.95 ريال سعودي.

سعر سكر أبو فهد ناعم بلغ 21.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 33.95 ريال. تونة تريفا خفيف بلغ سعرها 8.95 ريال سعودي بدلاً من سع 14.85 ريال. تخفيضات العثيم عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر تمر سكري إلى 46.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سعر تمر سوبر خلاص الإحساء إلى 4.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين سعر البطاطس بلغ 4.45 ريال سعودي.

طماطم محمي بلغ سعره 4.45 ريال سعودي.

سعر كستنا بلغ 2.95 ريال سعودي. عروض العثيم على اللحوم عروض العثيم الاثنين بلغ سعر لحم عجل بلدي بالعظم إلى 34.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سعر لحم عجل بلدي خالي من العظم بلغ 44.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم سعر لحم غنم روماني بالعظم بلغ 39.95 ريال سعودي.

سعر لحم رفيدي بالعظم بلغ 64.95 ريال سعودي.

سعر لحم خروف بربري بالعظم بلغ سعره 47.95 ريال سعودي.

بلغ سعر لحم حاشي طازج بدون عظم إلى 38.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم بلغ سعر الكيلو منه إلى 28.95 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم

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