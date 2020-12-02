عروض جرير الأسبوعية خصومات على الجوال والشاشات تصل ل 60 % لمدة 40 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض جرير من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تقوم بتقديم عروضاً تصل إلى 50%، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم العروض التي يقدمها جرير لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير على الهواتف المحمولة عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف ابل ايفون اكس اس بسعة حجم 256 جيجابايت “ذهبي” الجيل الرابع إلى 4399 ريال سعودي.

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هاتف هونر 7 اس بسعة حجم 16 جيجابايت أسود بلغ سعره 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال.

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