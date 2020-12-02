نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز عروض بنده على أغراض المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع أغراض المنزل، كما أن متجر بنده يقوم بتقديم أفضل العروض على هذه المنتجات وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أبرز العروض المقدمة من بنده. عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر بطانية 4 كجم إلى 449.95 ريال سعودي.

بطانية 3 كجم بلغ سعرها 329.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 399.95 ريال.

بطانية 8 كجم بلغ سعرها 749.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 999.95 ريال سعودي.

بطانية سادة بلغ سعرها 599.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 800.95 ريال سعودي.

بطانية أطفال طقم 2 قطعة بلغ سعرها 649.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 799.95 ريال.

لحاف دبل فيس بلغ سعرها 379.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 449.95 ريال.

لحاف مقاس 25×240 بلغ سعره 699.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 899.95 ريال.

لحافظ مطبوع مقاس 220×240 بلغ سعره 499.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 699.95 ريال سعودي. افضل عروض بنده عروض بنده لحاف سوبر أطفال مقاس 180×240 بلغ سعره 179.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 249.95 ريال سعودي.

خصومات بنده دفاية هايدي فرو مقاس 130×180 بلغ سعرها 89.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده مينترا دفاية بلغ سعرها 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 124.95 ريال.

سيترس منظف زجاج 500 ملي بلغ سعره 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال. تخفيضات بنده عروض بنده الأسبوعية على مج بورسلين 4 قطع بلغ سعره 99.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 199.95 ريال.

الأسبوعية على مج بورسلين 4 قطع بلغ سعره 99.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 199.95 ريال. تخفيضات بنده سعر اكتيفكس صابون مضاد للبكتيريا بلغ سعره 12.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده النساجون سجادة 110×170 بلغ سعرها 89.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 174.95 ريال.

بلغ رويال ديك رومي إلى سعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 60.50 ريال سعودي.

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