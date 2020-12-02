عروض اكسترا الأسبوعية خصومات هائلة وعروض جبارة تصل ل 60 % عروض نهاية العام

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عروض اكسترا الأسبوعية

تنزيلات وخصومات اكسترا نهاية العام على الهواتف الذكية من ماركة تكنو بوب

تخفيضات اكسترا %29 خصم على هاتف ذكي من ماركة تكنو بوب 4 برو، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، اللون أَسود، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات واحد جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، نظام تشغيل أندِريود 10، ضمان عامان، سعر الجهاز(249)ريال سعودي، بدلًا من(349)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر مائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 12 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا الأسبوعية %29 خصم على هاتف ذكي من ماركة تكنو بوب 4 برو، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، اللون أَسود، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات واحد جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، نظام تشغيل أندِريود 10، ضمان عامان، سعر الجهاز(249)ريال سعودي، بدلًا من(349)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر مائة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 12 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

تخفيضات اكسترا