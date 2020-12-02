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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية شهر ديسمبر 2020 خصم يصل ل 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض موقع اكسترا يقدم متجر اكسترا السعودية العديد من العروض والتخفيضات على كافة المنتجات التي يعرضها المتجر، ومن بين تلك العروض المتميزة عروض المتجر على كافة الأجهزة الكهربائية، حيث يقدم المتجر عروض متميزة خلال شهر نوفمبر على كافة الأجهزة الكهربائية ويمكنك التسوق عبر الموقع الرسمي لاكسترا السعودية.
عرض اكسترا الأسبوعية
تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية، يقدم اكسترا السعودية عروض مختلفة ومتنوعة تتناسب مع كافة العملاء خلال تلك الفترة من شهر نوفمبر 2020، حيث تقدم عروض وتخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها وماركاتها المتميزة، ومن أهم العروض التي يقدمها اكسترا السعودية خلال تلك الفترة على الأجهزة الكهربائية.
تخفيضات اكسترا ديسمبر
خصومات اكسترا على الثلاجات بمختلف أنواعها ومقاساها، حيث يقدم المتجر تخفيضات تصل إلى 50% على الثلاجات خلال تلك الفترة، كما يقدم المتجر عرض متميز على الغسالات أوتوماتيكي والفوق أوتوماتيكي، والمجففات كذلك، كما تقدم عروض وتخفيضات كذلك على البوتاجازات بكافة أنواعها وأحجامها، ليس هذا فقط بل يتوفر في المعرض الكثير والكثير من كافة الأجهزة الكهربائية بكافة ماركاتها وأشكالها وأنواعها.
خصومات اكسترا على الأجهزة الكهربائية
- تنزيلات اكسترا على ديلونجي ماكينة لتحضير القهوة إلى 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال.
- عرض اكسترا الأسبوعية هيتاشي ثلاجة 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال.
- خصومات اكسترا إل جي غسالة صحون 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4399 ريال.
- تخفيضات اكسترا شاشة شارب تلفزيون 42 بوصة 1099 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال.
أقوى عروض السعودية
- تنزيلات اكسترا شاشة ال جي تلفزيون 55 بوصة 4999 ريال سعودي بدلاً من 8799 ريال.
- عروض اكسترا الأسبوعية شاشة سامسونج تلفزيون 75 بوصة 5499 ريال سعودي بدلاً من 10999 ريال.
- غسالة ال جي مجفف ملابس 4199 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال.
- بوتاجاز كاندي بلغ سعره 1499 ريال سعودي.
- غسالة إل جي نشافة 2999 ريال سعودي بدلاً من 5099 ريال.
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