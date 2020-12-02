نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % على جميع المنتجات وحتي نهاية 2020 ألحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية متجر العثيم من المتاجر الشهيرة في السعودية والتي تتميز بأنها تشتمل على كافة ما يحتاج إليه المنزل، حيث أنها تشتمل على كافة المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل وكل بيت وكل اسره، إلا أن الأمر الهام خلال تلك الفترة هي العروض التي يقدمها المتجر، أن تناول خلال السطور التالية أهم العروض التي يقدمها العثيم.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم الاثنين على أهم العروض التي يقدمها العثيم السعودية ديسمبر 2020، تخفيضات العثيم السعودية لشهر ديسمبر 2020 العديد من العروض والتخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 50 % على الكثير من المنتجات التي تهم كل اسره، ولا يستغني عنها كل بيت.

تخفيضات العثيم السعودية

عروض العثيم على كافة المنتجات الغذائية والطازجة من لحوم دواجن وأسماك، حيث بلغ سعر برجر سجق إلى 79.95 ريال سعودي بدلاً من 104.95 ريال.

تخفيضات العثيم كما وصلت مكعبات كندوز بلغ سعره 99.95 ريال سعودي بدلاً من 139.95 ريال.

أما سعر كونفدنسي دجاج برازيلي بلغ 29.99 ريال سعودي بدلاً من 48.95 ريال.

خصومات العثيم الأسبوعية

تخفيضات العثيم على الخضروات والفواكه الطازجة الفريش، والتي يقدمها المتجر بأفضل الأسعار التي تصل إلى 50%. حيث وصل سعر العنب الأحمر الكبير بلغ 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين على سعر الطماطم بلغ 4.45 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية على كما كان سعر كستنا بلغ 2.95 ريال سعودي.

وبلغ سعر الكيوي إلى 7.45 ريال سعودي.

أما سعر البطاطس بلغ 4.45 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق العثيم

عروض العثيم على الإلكترونيات، وشاشات والأجهزة اللوحية المختلفة، حيث نجدها تعرض خلال تلك الفترة بتخفيضات تبدأ من 30% حتى 50%.

عروض العثيم على المواد الغذائية

خصومات العثيم على السلع الغذائية التي يحتاج إليها كل منزل بأرخص الأسعار، حيث وصل سعر أرز الساعة بلغ 9.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 12.25 ريال.

كما بلغ سعر 5 كجم من الأرز إلى 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 61.25 ريال.