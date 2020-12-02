نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر عروض بنده الأسبوعية تنتهي في 8 ديسمبر 2020 أسبوع التوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسبوع جديد من الخصومات والتخفيضات التي تقدمه بنده ماركت لجميع عملاءها في مختلف الأفرع في المملكة العربية السعودية حيث جاءت عروض بنده وهايبر بنده هذا الأسبوع تشهد خصومات كبيرة وجميع هذه الخصومات والتخفيضات سارية من بداية يوم الأربعاء حتى يوم 8 ديسمبر من الشهر الحالي وشهدت هذه العروض وجود عدد كبير للغاية من المنتجات والمواد الغذائية التي تقدم هايبر ماركت عروض وتخفيضات مميزة عليها.

عروض بنده الأسبوعية

زيت دوار الشمس هالة 1.5 كيلو بسعر 9.50 ريال بدلا من 13.25 يال.

بطاطس شيبسي ليز علبة واحدة بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.75 ريال.

حليب طويل الأجل كامل وقليل الدسم المراعي الكرتونة بسعر 38. 95 ريال بدلا من 44. 95 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2.5 كيلو بسعر 44.95 ريال بدلا من 78.95 ريال.

أرز بسمتي أبو كأس 10 كيلو بسعر 56. 95 ريال بدلا من 95 ريال.

اسكالوب بقري أسترالي كيلو واحد بسعر 42.95 ريال بدلا من 59.95 ريال.

برجر بقري أسترالي كيلو واحد بسعر 36. 95 ريال بدلا من 44. 95 ريال.

كفتة بقري أسترالي كيلو واحد بسعر 33.95 ريال بدلا من 42.95 ريال.

مكعبات بقري أسترالي قليل الشحم الكيلو الواحد بسعر 34.95 ريال بدلا من 49.95 ريال.

هناك عدد كبير للغاية من المواد الغذائية والمنتجات التي توفرها بنده ماركت في هذه العروض ويمكنك تصفح جميع هذه العروض المقدمة من هايبر بنده من خلال الصور الآتية.