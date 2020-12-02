عروض جرير الأسبوعية خصومات هائلة وتخفيضات مميزة تصل ل 60 %

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عروض جرير الأسبوعية وينسور آند نيوتن Watercolour Mediums، سائل لتغطية الأعمال الفنية، قابل للازالة ،75.00 مل 32 ريال سعودي شامل الضريبة.

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خصومات جرير واب-ام بي جي اي بيسك، مجموعة طلاء ألوان ،طلاء أكريليك،24 لون 29 ريال سعودي شامل الضريبة.

تخفيضات جرير هاندي آرت Student، Acrylic Paint Set ،2.00 أوقية ،6Colors،65 ريال سعودي شامل الضريبة

فوم ديكور، Self-expanding, with Nossle ،300ml ، ابيض، 15 ريال سعودي

قاطع فوم، للفوم مع قاعدة ،30.00 سم ،50.00 سم 235 ريال سعودي

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