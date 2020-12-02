نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده على الطازج خصومات تصل ل 40% ولمدة 3 أيام فقط حرق أسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على الطازج تقدم بنده أفضل أنواع الخضروات والفواكه واللحوم الطازجة بأفضل الأسعار يومياً ويمكن إيصالها لك أينما كنت، وليس ذلك كل ما تقدمه أسواق بنده هي أيضاً تتميز منتجات الألبان والأسماك والمعلبات وغيرها من الأغذية والمشروبات الطازجة. عروض بنده على الطازج عروض بنده الطازجة على اللحوم: تخفيضات بنده على قطع عجل بالعظم 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال سعودي للكيلو.

خصومات بنده كتف عجل بدون عظم 49.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 59.95 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات بنده خروف رفيدي ربع أمامي/ خلفي 170 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 215.95 ريال سعودي للكيلو.

نصف خروف رفيدي 330 ريال سعودي بدلاً من 423.95 ريال سعودي.

خروف رفيدي 11/10 كيلو 650 ريال سعودي بدلاً من 799.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده عروض بنده مفروم بقري كولومبي قليل الشحم 28.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات بنده برجر بقري كولومبي 29.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده الأسبوعية كفتة بقري كولومبي 28.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 32.95 ريال سعودي للكيلو.

روستو بقري كولومبي 36.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 44.95 ريال سعودي للكيلو.

مكعبات بقري كولومبي قليل الشحم 29.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

إسكالوب بقري كولومبي 42.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال سعودي للكيلو.

مفروم بقري برازيلي 21.95 ريال سعودي للكيلو. تخفيضات بنده على الدواجن خصومات بنده على فيليه صدور الدجاج اليومي 450 جرام 18.95 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية دجاجة كاملة مقطعة اليوم 1 كيلو 17.95 ريال سعودي للطبق بدلاً من 21.75 ريال سعودي.

سيقان دجاج طازجة الوطنية 450 جرام 8.50 ريال سعودي بدلاً من 10.75 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده على الطازج خصومات تصل ل 40% ولمدة 3 أيام فقط حرق أسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.