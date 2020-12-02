نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نهاية العام من متجر على كيفك في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نهاية العام من متجر على كيفك مستمرة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر أو حتى نفاذ الكمية، فسارعوا لاغتنام هذه الفرصة من العروض المميزة على الأجهزة المنزلية وأدوات التنظيف وألعاب الأطفال والمفروشات وغيرها. عروض نهاية العام من متجر على كيفك على الأجهزة المنزلية: قلاية هوائية سعة 2 لتر و1000 وات بسعر مميز 109 ريال سعودي فقط لا غير.

قلاية صحية بدون زيت من كولين 1500 وات فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

قطاعة بصل 400 وات بسعر 89 ريال سعودي.

عجان من ماركة كينوود 1000 وات مع ثلاث أدوات للوعاء فقط بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 768 ريال.

مطحنة قهوة 400 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 115 ريال.

خلاط ومطحنة من امجوي 350 وات بسعر 70 ريال بدلاً من 98 ريال.

قدر ضغط لمبارت بسعة 7 لتر +1 مجاناً بسعر 89 ريال سعودي فقط.

قدر ضغط من كولين 1500 وات بسعة 8 لتر و15 وظيفة بسعر مميز 189 ريال سعودي فقط.

مكنسة كهربائية 1600 وات بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

كاوية كهربائية عمودية 1700 وات فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

كاوية كهربائية عمودية من كولين 1630 وات بسعة 2200 مل بسعر 169 ريال سعودي فقط بدلاً من 199 ريال.

دفاية ماركة كولين سيراميك ودائرية 2000 وات بسعر 99 ريال فقط.

دفاية مستطيلة 4 شمعة 1000 وات من ماركة كولين بسعر 69 ريال سعودي. عروض نهاية العام من متجر على كيفك على المفروشات: طقم مفرش شتوي 6 قطع بسعر 199 ريال سعودي.

طقم مفرش شتوي 3 قطع بسعر 99 ريال سعودي.

طقم مفرش شتوي 4 قطع فقط بسعر 99 ريال سعودي.

مفرش شتوي 7 قطع بسعر 199 ريال سعودي فقط لا غير.

طقم جلسة 5 قطع لون أحمر بسعر 159 ريال سعودي.

فرشة نوم فرو فقط ب 75 ريال سعودي.

فرشة بر مقاس 140*2 فقط ب 69 ريال سعودي. عروض نهاية العام من على كيفك على ألعاب الأطفال: سكوتر درفت كهربائي 36 فولت مكون من ثلاث عجلات ويحتوي على بلوتوث مع طقم حماية وبطارية وبحمولة قصوى 130 كجم بسعر 599 ريال سعودي.

سيارة تعمل بالبطارية بالشحن والريموت كونترول ومواصفاتها باب مزدوج فتح علوي ومقعد أمامي رياضي ومصباح أمامي وريموت كونترول بسعر 459 ريال سعودي.

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